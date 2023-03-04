Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye’deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında çalışan gönüllülere teşekkür belgesi verdi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye’deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında çalışan gönüllülere teşekkür belgesi verdi.

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için gerçekleştirilen yardım kampanyasına katılan gönüllülere teşekkür amacıyla tören düzenlendi. Büyükelçi Hasan Murat Mercan, depremin ilk gününden itibaren yardımların elçiliğe ulaştırılmasında, tasnifinde ve kolilere yerleştirilmesinde görev alan gönüllülere teşekkür belgesi verdi. Ayrıca depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı, ardından Kuran-ı Kerim okundu.

“Sizlerin katkıları olmasaydı, biz burada hiçbir şey yapamazdık”

Büyükelçi Mercan yaptığı konuşmasında, “Belki hayatımın en zor konuşmasını yapacağım. Burada bulunmaktaki amacımız sizlere teşekkür etmektir. Gerçekten sizler olmasaydınız, sizlerin katkıları olmasaydı, biz burada hiçbir şey yapamazdık. İlk günden beri, depremin olduğu, cereyan ettiği ilk akşamdan itibaren istisnasız bütün vatandaşlarımız yardımımıza geldi, koştu, mesailerini bıraktılar. Kah bağış getirdiler kah yardım topladılar. Kah buraya gelip yardımları sınıflandırdılar, paketlediler. Bazı iş adamı arkadaşlarımız depolarını açtı. Bazı acil malzemeler vardı. Bu malzemeleri acil bir şekilde Türkiye’ye yollamak için gece gündüz çalıştık hep birlikte. Aslında hepimizin yaşadığı acıyı bir nebze olsun unutmak için, böyle görüyorum, hep koştunuz. Hiç tanımadığım arkadaşlar geldi, gençler geldi. Bugün de birçoğunu zaten tanımıyorum. Aslında sizlere diyecek hiçbir şeyim yok. Aradan bunca zaman geçti, 6 Şubat’tan bunca zaman geçti, sizlere teşekkür etmekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok” diye konuştu.

“243 ton malzemeyi elden geçirdiniz”

Mercan, “Bugüne kadar bin 876 çadır yolladık. 10 bin 750 uyku tulumu yolladık bütün Amerika çapında. 61 bin 250 battaniye yolladık. 46 ton ilaç yolladık. Toplam 73 bin 826 parça eşyayı, 234 ton olarak yolladık” ifadelerini kullandı. “243 ton malzemeyi elden geçirdiniz” diyen Mercan, “243 ton. Dile kolay” şeklinde konuştu. Bugün itibariyle büyükelçiliğin yardım hesabına toplam 1 milyon 610 bin dolar bağış yapıldığı bilgisini paylaşan Mercan, “Bugüne kadar görülmemiş iş birliğiyle çalışma yaptık” dedi. Mercan, “Ayrıca daha hala yollayacağımız malzememiz var. Zannediyorum 2 bin tonu geçeceğiz. Amerika çapında vatandaşlarımızın ve Amerikalıların bireysel olarak yolladıkları malzeme, 2 bin tonu geçeceğiz.

“Hakkınız ödenmez”

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, “Yardımların hızla ülkemize ulaştırabilmesi için ellerinden gelen her türlü desteği sunan gönüllülerimize müteşekkiriz. Hakkınız ödenmez” ifadeleri kullanıldı.