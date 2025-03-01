Düzce Üniversitesi tarafından Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve TOBBUYUM iş birliğinde, ülkemizin önde gelen savunma sanayi ve uzay teknolojileri şirketleri paydaşlığında düzenlenen 1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu’nun ikinci ve son günü, gerçekleştirilen birbirinden değerli oturumların ardından sona erdi.

Uzay hukuku ve teknolojileri alanında ilk kez uluslararası bir sempozyumun düzenleniyor olması organizasyona ayrı bir önem kattı. Uluslararası arenada alanında uzman isimleri bir araya getiren sempozyum, uzay endüstrisindeki son gelişmeleri ve hukuki çerçeveyi tartışmaya açtı. 70 hukuk ve 30 teknik konu başlığı olmak üzere 100 bilimsel bildiri ile temsil edilen program hem ülkemize, hem de uluslararası alana büyük katkı sağladı.

Uzayın sınırsız potansiyelini keşfetmek ve sorumlulukları anlamak adına önemli adım

Uzayın sınırsız potansiyelini keşfetmek ve insanlığın bu alandaki sorumluluklarını anlamak adına önemli bir adımın atıldığı sempozyum; uzay hukuku ve teknolojileri alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin değerlendirilmesi, uzay endüstrisindeki paydaşlar arasında iş birliğini ve bilgi paylaşımını artırması, genç nesilleri uzay alanına ilgi duymaya teşvik etmesi ve bu alandaki kariyer fırsatları hakkında bilgilendirmesi, Türkiye’nin uzay alanındaki vizyonuna katkıda bulunması açısından büyük yankı uyandırdı.

Zengin içerikli oturumlarla katılımcılara yeni ufuklar

Uzay hukuku, uydu teknolojileri, uzay araçları, uzay araştırmaları, uzay ekonomisi gibi konuların yanı sıra, uzay alanındaki hukuki düzenlemeler, uluslararası iş birlikleri ve geleceğin uzay teknolojileri gibi konuların da ele alındığı sempozyum, zengin içerikli oturumlarla katılımcılara yeni ufuklar ve farklı bakış açıları sundu.

Düzce Üniversitesi sempozyumla önemli misyon yüklendi

Organizasyona ev sahipliği yapan ve programın düzenlenmesindeki ana aktörlerden biri olan Düzce Üniversitesi; gün geçtikçe daha da önem kazanan ve ülkemizin dünya sahnesindeki yerini belirleyen uzay hukuku ve teknolojisi alanında önemli bir misyon yüklenerek milli teknoloji hamlesine de büyük katkı sağladı. 1. Uluslararası Uzay Hukuku ve Teknolojileri Sempozyumu, bilim insanlarının yanı sıra öğrencilere ve genç araştırmacılara da kendilerini geliştirmeleri için önemli fırsat kapıları açtı.