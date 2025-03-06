Turkcell, Türkiye’nin internet altyapı güvenliğini artırmak ve kesintisiz iletişim çözümü sunmak için stratejik bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Turkcell ve TI Sparkle arasında, İzmir’den Hanya’ya, Hanya’dan Milano’ya uzanan Denizaltı Kablo Projesi iş birliği protokolü, Barselona’daki Mobil Dünya Konferansı’nda (MWC25) imzalandı.

Turkcell, kesintisiz ve hızlı internet erişimi için kritik öneme sahip stratejik bir projeyi hayata geçiriyor. TI Sparkle ile Barselona’daki Mobil Dünya Konferansı’nda (MWC25) imzalanan Denizaltı Kablo Projesi iş birliği protokolü, Türkiye’nin fiber iletişim alanında bir merkez üssü olması ve Türkiye’nin internet altyapı güvenliğini artırması açısından büyük önem taşıyor.

Yapılan açıklamaya göre, İzmir’den Girit Adası’nda Hanya’daki veri merkezlerine, devamında Milano’daki büyük POP noktalarına (internet erişim noktası) uzanan bu proje, bölgedeki uluslararası mevcut internet güzergahlarına oluşturacağı alternatif rota ile Türkiye’nin internet altyapısının bölgedeki önemini artırarak operetörün stratejik pozisyonunu perçinleyecek.

"Türkiye, stratejik konumunu güçlendirmeye devam ediyor"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, projeyle ilgili şunları söyledi: "Türkiye, jeopolitik konumu sayesinde yüzyıllardır her alanda olduğu gibi internet ve veri trafiğinde de doğu ile batıyı birbirine bağlayan bir köprü rolü üstlenirken, bu proje ile bu rolünü daha da sağlamlaştıracak. Bu önemli adım sadece şirketimize fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin küresel veri trafiği için önemli bir merkez olarak güçlenmesine de katkıda bulunacaktır."

"Süveyş Kanalı rotasına çok önemli bir alternatif olacak ve bölgenin internet trafiğini güvence altına alacak"

Dr. Ali Taha Koç, bu projenin birkaç yıl içinde tamamlanıp faaliyete geçeceğini belirterek şöyle devam etti: "Doğu ile batıyı bağlayan alternatif rotaların büyük bir kısmının, Süveyş Kanalı üzerinde olması ve bu hat üzerinde zaman zaman kesintiler yaşanabiliyor olması, uluslararası veri bağlantısının sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi açısından ciddi riskler barındırıyor. Ortalama 4 bin km uzunluğa ve İzmir-Hanya arası 25 Tbps kapasiteye sahip olan Denizaltı Kablo Projesi, doğu ile batı arasında hem kesintisiz internet hizmeti sunmamızı sağlayacak hem de global içerik üreticisi ve sağlayıcıları için güçlü bir alternatif rota olacak. Bu proje, sağlam bir internet altyapısının temel taşı olan yedekliliği güçlendirerek Türkiye’nin dijital geleceğine katkı sağlayacak. Uluslararası fiber altyapımızı güçlendirip ülkemizin, veri üssü haline gelmesi için yatırımlarımıza devam edeceğiz. TI Sparkle yöneticilerine değerli ortaklıkları için en içten teşekkürlerimi sunuyor, iş birliğinin olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğimizi umuyorum."

Konu hakkında açıklamalarda bulunan TI Sparkle CEO’su Enrico Bagnasco ise şunları söyledi:

"Turkcell ile yaptığımız bu anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu anlaşma, Akdeniz havzasında bağlantıyı güçlendirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koyuyor. İzmir ve Hanya arasında BlueMed projesi ile entegre edilen bu benzersiz düşük gecikmeli yol sayesinde, Avrupa ve Asya arasındaki iletişim için yeni bir alternatif dijital koridor oluşturuyoruz. Bu iş birliği, aynı zamanda bölge genelinde ve ötesinde dijitalleşmeyi teşvik edecek olan GreenMed projemizin gelişiminin de önemli bir parçası olacak."