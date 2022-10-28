Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yöresel Günler Festivali’ Harem’de başladı. Anadolu’nun farklı lezzetlerinin yer aldığı festivalde, vatandaşlar birçok şehrin yöresel lezzetlerini tattı. Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’nin farklı bölgelerindeki mutfakların demirbaşı olan yöresel lezzetler, Harem Meydanı’nda gerçekleşecek Yöresel Lezzetler Festivali’nde sergileniyor. Renkli görüntülere ve eşsiz lezzetlere sahne olan festival 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yöresel Günler Festivali’ Harem’de başladı. Anadolu’nun farklı lezzetlerinin yer aldığı festivalde, vatandaşlar birçok şehrin yöresel lezzetlerini tattı. Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’nin farklı bölgelerindeki mutfakların demirbaşı olan yöresel lezzetler, Harem Meydanı’nda gerçekleşecek Yöresel Lezzetler Festivali’nde sergileniyor. Renkli görüntülere ve eşsiz lezzetlere sahne olan festival 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Üsküdar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Yöresel Günler Festivali’ Harem meydanında başladı. Üsküdar Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanındaki yöresel lezzetlerin damga vuracağı bir festivale imza atıyor. Edirne’den Kars’a kadar Türkiye’nin farklı bölgelerindeki mutfakların demirbaşı olan yöresel lezzetler, Harem Meydanı’nda kurulan alanda Yöresel Lezzetler Festivali’nde sergileniyor. 81 ilin yöresel lezzetleri İstanbullulara sunulurken yerel sanatçılar da konserleriyle bu lezzetlere eşlik edecek. Katılımın ücretsiz olduğu festival sıra dışı sunumları ve ikramlarıyla oldukça renkli görüntülere sahne oluyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen stantları dolaşarak yöresel lezzetlerin tadımını yaptı. Harem Meydanında kurulan alan 5 gün boyunca İstanbulluları misafir edecek.

“Anadolu’nun bereketinin kokusuyla deniz kokusu birbirine karıştı”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bugün Üsküdar’da Türkiye’yi ve Anadolu’yu yaşıyoruz. İnanılmaz güzellik, bereket, coşku ve lezzet var. Tüm Türkiye’nin tadı Harem’de buluştu. Türkiye’nin tadı diyoruz ve burada 81 ilimizden her yörenin yöresel ürünleri, topraktan çıkan ürünleri alarak burada vatandaşlarımıza sundular. Her ilimizin yöresel ürünleri burada. Harem’de, Anadolu’nun bereketinin kokusuyla deniz kokusu birbirine karıştı. Hayırlı olsun diyoruz, bütün hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.