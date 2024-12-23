Samsun’da bulunan ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na(TCDD) ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek açılan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi’ni 2024 yılında 28 bin kişi ziyaret etti.

Cerrahi El Aletler ve Sağlık Müzesi’nde Türkiye’nin 150 yıllık tıp tarihi sergileniyor. Müzede; sedyeler, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletler gibi birçok tıbbı malzeme bulunuyor. Müze aynı zamanda öğrencilerin, yerli ve yabancı turistleri ilgisini çekiyor. Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Ahmet Alp Doğru, 2024 yılında müzeyi 28 bin kişinin gezdiğini açıkladı.

Müze hakkında bilgi

Müzede sergilenen eserler genellikle 18. ve 19. yüzyıla ait. Müzenin girişinde 18. yüzyıla ait hasta sandalyeleri, protez-ortezler bulunuyor. Müzenin orta aksta yer alan eserler 19. yüzyıla ait ahşap oda sandalyesi, komodin lazımlık, boşaltma kapları, 1900 yılına ait termoforlar, baston ve koltuk değnekleri, tartılar, hasta sandalyeleri, masaj aletleri sırt kaşıyıcıları, 19. yüzyıla ait mor ışın makineleri protez-ortezler, fıtık bağları ve 1800’lerden kalma sedyeler bulunuyor. Genel Cerrahi Sergi Salonu olarak bilinen alanda içerisinde 1900’e ait otoklav sterilizasyon makineleri, cerrahi kesici aletler, kadın doğumda kullanılan cerrahi aletler bulunuyor. Müzede ayrıca dişçi aletleri, göz muayenesi seti de ziyaretçilere sunuluyor.

MEDİKÜM’de yer alan üye firmaların üretimini yaptıkları cerrahi el aletleri de müzede yer alıyor.