Türkiye’nin ilk ve tek müzesi olan ve "Dünya’nın 18. Peynir Rotası" olarak tescillenen ’Peynir Müzesi’ 8 ayda yaklaşık 40 bin yerli ve yabancı turist ağırladı.

Türkiye’nin ilk ve tek müzesi olan ve "Dünya’nın 18. Peynir Rotası" olarak tescillenen ’Peynir Müzesi’ 8 ayda yaklaşık 40 bin yerli ve yabancı turist ağırladı.

Kars’ta 30’dan fazla peynir çeşidinin sergilendiği müze yeni turizm destinasyon noktası olarak öne çıkmaya başardı. Müze Müdürü Yeşim Koç, müzenin açılışından günümüze kadar 40 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

“Türkiye’nin tek müzesini 40 bin kişi gezdi”

Koç, “Peynir Müzemiz çok özel bir yer burası, Türkiye’de tek, dünyada da alan olarak en büyük müze. Yaklaşık bin 100 metrekarelik bir alana yayılmış vaziyette, etkinlik alanıyla beraber 5 bin metrekareyi kaplıyor. Şubat ayında özellikle ziyarete açıldı. Geçen hafta resmi açılışımız oldu. Tarım ve Orman Bakanı tarafından resmi açılışımız oldu. Şubat ayından beri yaklaşık 40 bin civarında bir ziyaretçi sayımız var, bizim için çok gurur verici” dedi.

“Yayla bölümünde köy hayatı anlatılıyor”

Peynir Müzesi’nde ziyaretçileri en çok etkileyen yerin ahır bölümü olduğunu ifade eden Müze Müdürü Koç, “Peynir Müzemiz çok özel bir kere tarihi açıdan çok önemli bir yere sahip, içeriyi gezdiğimiz vakit, içeride tamamen Kars’ın, Kars’a özgü endemik bitkilerin yer aldığı bir flora bölümümüz var. Ahır bölümümüz çok etkileyici, özellikle gelen misafirlerimiz çok etkileniyor o bölümden, gravyer peynirinin baştan sona kadar imalatının anlatıldığı devasa boyutlarda bir bölümümüz var. Yine yayla bölümümüz köy hayatını anlattığımız bölüm var ki, peynir denince hep böyle kahvaltıda tükettiğimiz bir gıda maddesi olarak düşünüyoruz. Ama aslında bizim hem kültürümüzü, hem sosyal yaşantımızı anlatan bir ürün peynirler. Kars’ta da 30’ün üzerinde peynirin bulunmasıyla buranın kültürünün aslında ne kadar farklı, ne kadar çeşitlilik gösterdiğini gösteriyor” diye konuştu.

Kars Peynir Müzesi girişinden itibaren ziyaretçilerini etkiliyor. Müze de ahır bölümü, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı, peynirin imalat serüveni anlatılırken; geçmişten günümüze peynir yapımında kullanılan araç ve gereçler de sergileniyor.

Dere Tabyası’nın tarihçesinin de anlatıldığı bölümün yer aldığı müzede temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, gravyer yapım salonu, peynir salonu, Kars evleri, şefin bölümü, atölye bölümleri de bulunuyor.

Kars Peynir Müzesi’ni 8 ayda 40 bin kişi ziyaret ederken, Peynir Müzesi Kars’ın yeni cazibe merkezi olmayı da başardı.