Samsun Büyükşehir Belediyesinin ‘Bu Kampta Hayat Var’ projesi çerçevesinde Türkiye’de engellilere özel tek plaja sahip Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nden bu yıl 11 bin 400 engelli ve ailesi istifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin ‘Bu Kampta Hayat Var’ projesi çerçevesinde Türkiye’de engellilere özel tek plaja sahip Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nden bu yıl 11 bin 400 engelli ve ailesi istifade etti.

Engelli vatandaşlara her yıl ücretsiz tatil yapma imkanı sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 17 ilçede yaşayan engelli bireyler ile ailelerini misafir devam ediyor. 2022 yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yaz kampları sona ererken, 1 Haziran - 30 Eylül tarihlerini arasında yapılan 4’er günlük kamplar büyük ilgi gördü.

Otel konforuna sahip 34 yatak kapasiteli Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi, restoran, asansörlü yüzme havuzu, çocuk oyun ve spor alanları şehir gezileri ve akşam eğlenceleriyle engelli bireylerin tatillerinde birinci tercihi sırada yer alıyor. Özel araçlarla evlerinden alınarak aileleriyle birlikte kampa getirilen engelliler, havuza girerek yüzmenin tadını çıkarıyor. Kumsalda dinlenme fırsatı bulan engelliler, düzenlenen aktiviteler ile unutamayacakları anlar yaşıyor. Eğlencenin yanı sına bireyler, bilinçlendirme seminerlerine katılarak, kurum uzmanlarından psiko-sosyal destek alıyor, kamp sonunda ise yine araçlarla evlerine bırakılıyor.

‘Bu Kampta Hayat Var’ projesiyle ücretsiz yaz kamplarını sürdürecek olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ki kampta 3 bin 564 engelli ve ailesini misafir etti. 7 bin 836 engelli ve refakatçisi ise yarı olimpik yüzme havuzundan yararlandı. Belediye toplamda ise 11 bin 400 vatandaşa hizmet verdi.

“Türkiye’de tek”

Kamp hizmetine gelecek yıl da devam edeceklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tatil yapmayan engelli vatandaş bırakmayacaklarını kaydetti. Rahat etmeleri için her türlü konforu oluşturduklarını söyleyen Başkan Demir, “Engelli vatandaşlarımıza büyük önem veriyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti vermeye gayret ediyoruz. İlçelerimizde bu güne kadar tatil yapma fırsatı bulamayan engellilerimiz ve aileleri vardı. Başlattığımız ‘Bu Kampta Hayat Var’ projesiyle ücretsiz tatil yapmalarını sağlıyoruz. Kamplarımız sayesinde sosyal hayatta daha aktif olmalarını arzu ediyoruz, her şey onlar için. Merkezimiz, tüm altyapısı, işlevselliği ve fonksiyonlarıyla Türkiye’de tek. Fiziksel durumlarının rehabilitasyonu için suyla buluşmaları çok önemli. Biz de bu kamp ile onları yarı olimpik yüzme havuzumuzda suyla buluşturuyoruz. Kumsalımızdan da istifade eden engelli vatandaşlarımız için gündüzleri şehir gezileri düzenliyoruz. Bu gezilerde şehrimizin doğal, kültürel ve turistik güzelliklerini görüyorlar. Eğlence etkinliklerimizle de keyifli zaman geçiriyorlar. Onları ağırlamak bizleri çok mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.