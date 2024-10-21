Yozgat Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde geçen yıl tescillenen “Türkiye’nin Tam Ortası Yozgat” markasının totemleri, şehrin muhtelif yerlerine yerleştirilmeye başlandı.

Yozgat Valiliğinin kentin kültürel, tanıtım ve sosyal faaliyetlerinin duyurulması amacıyla yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda 2023 yılında tescili alınan “Türkiye’nin Tam Ortası, Yiğitler Şehri, YZGT” markalarının totemlerinin hazırlanmasına başlandı. Yozgat İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) destekleriyle hazırlanan “Türkiye’nin Tam Ortası Yozgat” totemi şehirlerarası otobüs terminali girişine yerleştirilirken totemi gören vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor.

Cumhuriyet Meydanı ve Yozgat Yüksek Hızlı Tren durağına da yerleştirilmesi planlanan totemin, kentin tanıtımına katkı sağlaması bekleniliyor.

“Yeni hizmetlere imza atıyoruz”

Kentin gelişimi ve tanıtılması için yeni çalışmalara devam edildiğini belirten Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “Bizler ilimizde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde, hemşerilerimizin desteğiyle her geçen gün yeni bir hizmete, güzelliğe imza atmaya devam ediyoruz. Tabi ki bunca hizmetin yanı sıra ilimizin marka değerine nasıl katkı sunabiliriz, ilimizin farkındalığını nasıl artırabiliriz diye arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de geçen yıl patentini aldığımız ‘Türkiye’nin Tam Ortası Yozgat’ markası. Markamızın patentinin yanı sıra görsel çalışmalarını da yarışmalarla birlikte yürüttük. En son bugün hayata geçirmiş olduk” dedi.

“Daha güzel Yozgat için çalışmaya devam edeceğiz”

Vali Özkan, bu çalışmanın kentin turizmine katkı sunacağını da söyleyerek, “Bu çalışma bir yandan ilimizin marka değerini anlatmak ve anlatabilmek bir yandan da dışardan gelen misafirlerimiz açısından da birer hatıra fotoğrafı alabilmeleri için farkındalık çalışması oldu. Ben bu vesile ile emek veren ORAN’a ve İl Özel İdaremize ve düzenlenen yarışmaya katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Tabi ki çalışmalarımız bununla da bitmeyecek, turizme yönelik değer katacak çalışmalara arkadaşlarımız devam ediyorlar. İnşallah daha güzel bir Yozgat için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.