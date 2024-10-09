Türkiye’de son 24 saatte en çok yağış düşen il Artvin ve Rize oldu. Artvin’de metrekareye 68,6 kilogram yağış düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ekim saat 06.00 ile 9 Ekim saat 06.00 arasında Türkiye’de gerçekleşen toplam yağışların miktarını açıkladı. Açıklanan listeye göre son 24 saatlik verilerle Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi 68,6 kilogram ile Artvin’in Hopa ilçesi Çavuşlu köyü oldu. 2. sırada ise yine Artvin’in Hopa ilçesi 63,5 kilogram ile yer aldı.

’Rize’de 24 saat boyunca en çok yağış alan bölge ise Fındıklı ilçesi oldu. Fındıklı ilçesi Yenişehitlik Köyü’ne 62,7 kilogram yağmur düştü.