Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle ulusal yas ilan edilirken, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok" denildi.

Güney Kore’nin başkenti Seul’de düzenlenen "Cadılar Bayramı" kutlamalarında yaşanan izdiham nedeniyle ulusal yas ilan edilirken, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, "Olayda ölen veya yaralanan vatandaşımız yok" denildi.

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 151 kişi hayatını kaybetmiş, 19’u ağır 82 kişi de yaralanmıştı. Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’nden izdihama ilişkin yapılan açıklamada, "Olaydan etkilenmiş olabilecek vatandaşlarımızın durumu hakkında bilgi alınması amacıyla Büyükelçiliğimizce süratle yetkili makamlar ve hastanelerle temasa geçilmiştir. Bu aşamada ölen veya yaralanan vatandaşımız olmadığı bilgisi mevcuttur" ifadeleri kullanıldı. Büyükelçilik ayrıca, Güney Kore’deki yakınlarına ulaşamayanlar için kendileri ile iletişime geçilmesi çağrısında bulundu.

Ulusal yas ilan edildi

Kazanın meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından ulusal yas ilan edildiğini duyurdu. Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo ise, ulusal yasın 5 Kasım’a kadar devam edeceğini ve bu süreçte acil olmayan tüm etkinliklerin erteleneceğini açıkladı. Han Duck-soo ayrıca, tüm kamu çalışanlarının yas süreci boyunca taziyelerini sunmak için kurdele takacağını da sözlerine ekledi.

Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Cheon-sik, Itaewon bölgesinde kalabalığın Hamilton Hotel yakınlarındaki dar sokakta ilerlemesinin ardından izdiham yaşandığını söylemişti.