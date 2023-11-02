Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan bin firmanın 600’ünün organize sanayi bölgelerinde üretim yaptığını söyledi.

Organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin üreten gücü haline geldiğinin altını çizen OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik etti. Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin üretim, istihdam ve ihracatları ile Türk sanayisindeki lokomotiflik rolünü sürdürdüğünü vurgulayarak, “Ülkemizin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 600’ü organize sanayi bölgelerimizde üretim yapıyor. Ayrıca organize sanayi bölgelerimizdeki bu 600 firmamız, 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 5 trilyon liranın üzerindeki toplam cirosunun yüzde 51’ini, net satışların ise yüzde 50’sini gerçekleştirdi” dedi.

OSB’ler ihracat ve istihdama da damga vurdu

Kütükcü, Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun geçtiğimiz yıl toplam 84 milyar dolar ihracat yaptığını, 43 milyar dolar ile bu ihracatın yüzde 50’den fazlasını OSB sanayicilerinin gerçekleştirdiğini belirtti. Türkiye’nin 1000 Büyük Sanayi Kuruluşu’ndaki toplam 630 bin çalışanın yüzde 63’ünün de OSB’lerde istihdam edildiğini kaydeden Kütükcü, “Araştırmada yer alarak OSB camiamızı temsil eden, ülkemizin sanayi üretimine, istihdamına ve ihracatına katkıda bulunan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Toplam istihdam 2 milyon 500 binin üzerine çıktı

Kütükcü, açıklamasında 81 ilde sayıları 392’ye ulaşan organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin planlı sanayileşmesinde kritik rolü olduğunun altını çizerek, OSB’lerdeki işletme sayısının 67 bine ulaştığını, istihdamın ise 2 milyon 500 binin üzerine çıktığını sözlerine ekledi.