Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nin önüne gelen Suriyeli Aya Abdurrahman Yor, "Dedem ve babam Türk. Esad rejimi döneminde Türk Büyükelçiliği kapalı olduğu için vatandaşlık çıkaramadım. Bugün açılacağı için Türk vatandaşlığına başvuru yapacağım" dedi.

Suriye’nin başkenti Şam’da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra bugün faaliyete geçiyor. Şam Büyükelçiliği’nin açılacağının duyulan bazı Suriyeliler büyükelçilik önüne geldi. Türk vatandaşlığına başvuru yapmak için büyükelçiliğe geldiğini belirten Suriyeli Aya Abdurrahman Yor, "Dedem ve babam Türk. Ama Esad rejimi döneminde Türk Büyükelçiliği kapalı olduğu için vatandaşlık çıkaramadım. Bugün açılacağı için Türk vatandaşlığına başvuru yapacağım. Sabah erken saatlerde geldim" ifadelerini kullandı.

"Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzattığı eli reddetti"

Yor, Esad rejiminden sonraki duruma ilişkin, "Çok şey değişti. Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzattığı eli reddetti. Türkiye buranın kan dökülmeden özgürleşmesine çok yardımcı oldu. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.