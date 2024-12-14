Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği’nin 12 yıl aradan sonra bugün faaliyete geçmesi bekleniyor.

Suriye’de 13 yıllık iç savaşın ardından kanlı Beşar Esad rejimi sona ermesiyle çok sayıda ülke, büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor. Başkent Şam’da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra faaliyete geçiyor. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibinin gelişiyle birlikte büyükelçiliğin bugün açılması bekleniyor.

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin barışçıl göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012’de faaliyetlerini durdurmuştu. Büyükelçilik çalışanları Türkiye’ye dönmüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği’nin 14 Aralık’tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.