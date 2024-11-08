Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğini yapacağı Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası kortejle başladı. Halaydan horona, zeybekten kaşık havasına Türkiye’nin renklerini yansıtacak şampiyonanın açılışı Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile düzenlenecek Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası kortejle başladı. Denizli Valiliği önünden başlayan korteje Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Merkezefendi Belediye Başkanı şeniz Doğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Bozbaş, şampiyonaya katılan halk dansları sporcuları, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej renkli görüntülere sahne olurken, vatandaşlar özellikle yöresel kıyafetleriyle dikkat çeken halk dansları sporcularına yoğun ilgi gösterdi.

Kortej Delikliçınar Meydanı’nda son bulurken Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Asbaşkanı Erol Daldaban burada yaptığı konuşmada bu güzel organizasyona emek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman da Anadolu’nun renklerini Denizli’de ağırlamanın mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. İlman, “Denizli’nin spor organizasyonlarında da marka kent olma yolunda hızla ilerlemektedir. Burada emeği olan, destek veren Büyükşehir Belediyemize, Halk Oyunları Federasyonumuza ve katılan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Mutlu ve kıvançlıyız”

Başkan Çavuşoğlu ise bu organizasyonla güzel bir işbirliğine imza attıklarını, Denizli’ye keyifli bir şampiyona izleteceklerini söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Denizli’de yaşayan insanların sanatla ve sporla buluştuğu, şehrin tüm dokusunun bir araya gelebildiği ve mutlu insanların yaşadığı bir şehir olan Denizli yolculuğumuzda bugün bir mihenk taşının içinde olmaktan da mutlu ve kıvançlıyız. İstiyoruz ki insanların yüzü gülsün, mutlu olsun, kötü alışkanlıklarından kurtulsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Halaydan horona, zeybekten kaşık havasına Türkiye’nin tüm renklerini şampiyonada yansıtacak gruplar Delikliçınar Meydanı’nda özel bir gösteri sundu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da vatandaşlarla birlikte gösterileri izledi. Daha sonra halk oyunları gruplarının temsilcileri Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nu ziyaret etti.

Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası Programı

16 Kasım’a kadar Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek şampiyonaya 47 ildeki 80 kulüpten yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılacağı belirtildi. Tüm vatandaşların davetli olduğu Halk Oyunları Türkiye Şampiyonası programı şöyle:

08 Kasım 2024 Cuma saat 18.00 - Gençler Geleneksel Düzenlemeli Dal

09 Kasım 2024 Cumartesi saat 18.00 - Gençler Geleneksel Düzenlemesiz Dal

11 Kasım 2024 Pazartesi saat 18.00 - Minikler Geleneksel Düzenlemeli Dal

12 Kasım 2024 Salı saat 18.00 - Minikler Geleneksel Düzenlemesiz Dal

13 Kasım 2024 Çarşamba saat 18.00 - Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal

14 Kasım 2024 Perşembe saat 18.00 - Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal

15 Kasım 2024 Cuma saat 18.00 - Büyükler Geleneksel Düzenlemesiz Dal

16 Kasım 2024 Cumartesi saat 18.00 - Büyükler Geleneksel Düzenlemeli Dal