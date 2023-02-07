Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi, büyükelçilik önüne karanfil bırakıldı.

Kahramanmaraş’taki depremlerin ardından Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğindeki Türk bayrağı yarıya indirildi, büyükelçilik önüne karanfil bırakıldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ilan edilen 7 günlük milli yas dolayısıyla Türkiye’nin dış temsilciliklerindeki bayraklar yarıya çekildi. Bu çerçevede Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğindeki ve Büyükelçilik Resmi Konutu’ndaki Türk bayrakları yarıya indirildi. Büyükelçilik önüne gelen Ukrayna vatandaşları, “Ukrayna acınızı paylaşıyor, sizin için dua ediyoruz Türkiye” yazılı notlar bırakırken, Azerbaycan vatandaşları ise mum yakıp karanfil koydu.

"Türkiye’nin acısı acımızdır"

Türkiye’deki depremin ardından destek için Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğine geldiğini belirten Azerbaycan vatandaşı Ferit Amiraliyev, “Türkiye kardeşimiz, biz her zaman beraberiz. Bir millet iki devletiz. Türkiye’nin acısı acımızdır. Bizim için yaptıklarını unutmadık. Türkiye’nin yanındayız. Büyükelçilik önünde bekliyorum. Türkiye’ye gidip gönüllü çalışmak için izin isteyeceğim. Her zaman Türkiye’nin yanındayız, oraya gidip gönüllü olarak çalışmaya hazırım" dedi.

Türkiye için yardım kampanyası

Türkiye’nin Prag Büyükelçiliği yapılan toplantı sonrasında, Çekya’da yaşayan Türk vatandaşlarının deprem bölgesine göndermek istedikleri ayni yardımlar için bir yardım toplama merkezi açtı.