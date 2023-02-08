Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğinde açılan taziye defteri çok sayıda ülkenin Prag Büyükelçisi tarafından imzalandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğinde açılan taziye defteri çok sayıda ülkenin Prag Büyükelçisi tarafından imzalandı.

Kahramanmaraş’ta kaydedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin Prag Büyükelçiliğinde taziye defteri açıldı. Türkiye’de ulusal yas ilan edilmesinin ardından bayrakların yarıya indirildiği büyükelçiliğe çok sayıda ülkenin Prag Büyükelçisi geldi. Başta Azerbaycan olmak üzere, Pakistan, Ukrayna, Kazakistan, Nijerya, Japonya, Slovenya, İngiltere, Irak, Hırvatistan, Avusturya, Macaristan, Norveç, Filipinler, Arjantin ve Tayland Büyükelçileri taziye defterini imzaladı. Taziye defteri, yarın da açık olacak.