Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıl dönümünde Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yıl dönümünde Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılı kapsamında Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nde anma töreni gerçekleştirildi. Büyükelçilik yerleşkesindeki törene, Türkiye’nin Çin’in başkenti Pekin’deki misyonlarında görevli personel ile Türk vatandaşları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan videolar gösterildi.

Atatürk’ün milletine duyduğu sonsuz güvenle çıktığı zorlu yolda, Türk milletini müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başararak istiklal mücadelesini Cumhuriyet’in kuruluşuyla taçlandırdığını dile getiren Büyükelçi Önen, "Atatürk’ün öncülüğünde tarifsiz fedakarlıklarla kurulmuş Cumhuriyetimizin değerini, özellikle ülkemizin çevresindeki ateş çemberini düşündükçe her geçen gün daha iyi idrak ediyoruz. Gazi’nin milli irade aşığı şahsiyetini, mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Önen, "Köklü tarihimizden, kadim değerlerimizden aldığımız ilhamla, milletçe, birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak 2023’e, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına emin adımlarla yürürken, büyük ve güçlü Türkiye için var gücümüzle gayret göstermeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.