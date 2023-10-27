Türkiye’nin patates ambarlarından olan Bitlis’in Ahlat ilçesinde yemeklik ve tohumluk patates hasadı başladı. Ahlat ilçesinin zengin ve geniş tarım arazilerinde üretilen patates, Türkiye’nin patates ihtiyacının yüzde 8’ini karşılıyor.

Ahlat’ta bu yıl 45 bin dekar alandan 200 bin ton yemeklik patates, 6 bin dekar alandan ise 30 bin ton tohumluk patates hasadı bekleniyor. Tarlalarda patates hasadı yapan çiftçileri Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile birlikte ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat’ın tarımıyla özellikle Doğu Anadolu’da ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söyledi. Kaymakam Bingöl, “Bu güzel sonbahar ikliminde çiftçilerimizle beraber patates hasadına başlamış bulunmaktayız. İlçemiz patates, fasulye, şeker pancarında mümbit topraklara sahip. Dünya genelinde dekar başına 2 ton verim olmasına rağmen ilçemizde patates hasadında dekar başına 6 ton civarında verim elde edilmektedir. 45 bin dönüm arazide 200 bin ton patates elde edilmektedir. 6 bin dekar arazide ise 30 bin tonluk tohumluk patates elde edilmektedir. Cumhuriyet’in 100. yılında gerek milli savunma sanayisinde İHA ve SİHA’larımızla millileşmeye, yerlileşmeye çalışırken, aynı zamanda gerek tohumda gerek gübrede yerlileşme ve millileşme çalışmaları devam etmektedir. Bu tarlada yerli patates tohumlarının hasadını gerçekleştirmekteyiz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor ve ülke olarak da gururlanmamıza sebebiyet veriyor. Bu hasadın çiftçilerimize, işçilerimize, ilçemize, ülkemize verimli, bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda son teknolojiyle bu verimliliğin daha da artacağını ümit ediyoruz” dedi.

İlçedeki patates üreticilerinden Mesut Subaşı ise “Firma olarak Ahlat’ta 2 bin 500 dekar alanda patates ekmekteyiz. Bunun bin 500 dekar alanı yemeklik, bin dekarında ise sertifikalı tohum üretmekteyiz. Tohumları genelde milli çeşidimiz patates için yetiştiriyoruz. Bu vesileyle bin dekar da 6 bin ton tohum yetiştirmekteyiz. Yetiştirdiğimiz tohumları Türkiye’nin çeşitli illerine göndermekteyiz. Ahlat’ta çiftçilerimizde satışını yapmaktadır. Burası ari topraklar olduğu için çok güzel tohum yetişmektedir. Tohumlarımızda her gittiği ilde destek bulmaktadır. Verim yüksekliği nedeniyle de Ahlat’taki patates tohumları tercih edilmektedir. Yemeklik patatesleri iç piyasaya ve kurumsal firmalara vermekteyiz. Tohumlarda ise Türkiye’nin değişik illerine göndermekteyiz. Türkiye’nin bu yıl patates üretimi diğer illerde düşük olmasına rağmen Ahlat’ta verimden çok memnunuz. Dekar başına 5-6 ton patates elde ediyoruz” diye konuştu.