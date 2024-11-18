Kepez Belediyesi, toplumda infial oluşturan cinayetlerde hayatını kaybedenler ile terör örgütü ya da bir şüpheli tarafından şehit edilenlerin adlarını ve Türkiye’nin bağımsızlık sembollerini ilçedeki parklarda yaşatıyor.

Kepez Belediyesi, Türkiye’nin birçok ilinden kişinin yaşadığı ilçede, ülkenin ortak acılarını buluşturuyor. Kepez Belediye Başkan Mesut Kocagöz’ün önerisiyle Baraj ve Barış mahallelerindeki bazı parklara isim verilmesi konusunda duyarlı bir çalışmaya imza atıldı. Kepez Belediyesi, ölümleriyle Türkiye yasa boğan bu isimleri; çocuklara yönelik ihmal ve istismar vakaları, kadın cinayetleri ile teröre dikkat çekmek amacıyla parklarına veriyor. Bu vefa çalışmasıyla ülkenin ortak acısı olan bu isimlerin hatıralarının unutulmaması amaçlanıyor.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinin Doğancılar Mahallesi’nde kaybolduktan sonra Sakarya Nehri’nde cansız bedenine ulaşılan Leyla Demir’in adı, Baraj Mahallesi’nde Hasan Polatkan Caddesi ile 5822 Sokak arasında kalan parka verildi.

“Sıla Bebek Parkı”

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde komşularının çocukları tarafından cinsel istismara ve şiddete maruz bırakılan ve 29 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek yoğun bakımda vefat eden Sıla Bebek ismi de, ilçede bir parkın tabelasında yer alacak. Baraj Mahallesi’nde Tevfik İleri Caddesi ile 5813 Sokak kesişimindeki parkın ismi ‘Sıla Bebek Parkı’ oldu.

“Şehit Eren Bülbül Parkı”

Kepez ilçesinde; 2017 tarihinde Trabzon Maçka ilçesi kırsalında, bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün adının yazdığı bir park da olacak.

Baraj Mahallesi 5851 Sokak’taki parka, “Şehit Eren Bülbül Parkı” tabelası dikilecek.

Antalya’da, 1983 tarihinde polis aracının çarpması sonucu 19 yaşında hayatını kaybeden Aydın Uç adı da; Baraj Mahallesi 5817 ile 5816 Sokak kesişiminde parkta hatırlanacak.

“Şehit Bebek Türkan Feyzullah Parkı”

Bulgaristan’da, komünizm döneminde Türklere karşı uygulanan isim değiştirme kampanyasında, isimlerinin zorla değiştirilmesine karşı çıkanların protesto gösterisi sırasında annesinin sırtındayken Bulgar güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla 18 aylıkken yaşamını yitiren Türkan Feyzullah ismi de, Kepez’de Baraj Mahallesi’nde geleceğe taşınacak.

Fatin Rüştü Zorlu Caddesi 5833 Sokak’ta bulunan parkın tabelasında, “Şehit Bebek Türkan Feyzullah Parkı” adı yer alacak.

‘Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı’

Yüksekova ilçesinde, 2018 tarihinde bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya’nın, 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya isimi de Kepez’de ay yıldızlı al bayrağımız gibi dalgalanacak.

Baraj Mahallesi’nde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi ile 5882 Sokak arasındaki park, ‘Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı’ ismini aldı.

İsim verme de, Yalova Çınarcık ilçesinin Koru beldesinde 2017 tarihinde kaybolan ve bir gün sonra cesedi bulunan 6 yaşındaki Eylül Umutlu da unutulmadı.

‘Narin Park’

Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi ile 5896 Sokak kesişiminde yer alan parkın tabelasında, ‘Eylül Umutlu Parkı’ adı yazacak.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan sonra 8 Eylül 2024 tarihinde mahallenin yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran da ismiyle Kepez’de yaşayacak.

Barış Mahallesi 2917 ile 2923 sokakları arasındaki parkın adı, ‘Narin Park’ oldu.

“Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Parkı”

Kepez Belediyesi, İstanbul Ümraniye’de, firari şahsın ateş etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz’a da vefasını gösterdi.

Barış Mahallesi’nde, 2906 ve 2908 sokaklar arasındaki park, ‘Şehit Polis Memuru Şeyda Yılmaz Parkı’ adını aldı.

Barış Mahallesi’nde, 2887 ile 2897 Sokak kesişimindeki parka ‘Cumhuriyet Parkı’ , 2890 ile 2892 sokaklarında yer alan parka ‘İstiklal Parkı’ ismi verildi.

“Kültür’e Mamatlar, Şelale’ye Gazi Durmuş ismi”

Kültür Mahallesi’nde 3847 ve 3860 sokakları arasında kalan park, ‘Mamatlar Parkı’ ismi; Şelale Mahallesi 7342 ve 7752 sokaklarda bulunan parka da ‘Gazi Durmuş Çocuk Parkı’ adı önerildi.

Mamatlar, Kültür Mahallesi’nin kurucuları olarak biliniyor.

Gazi Durmuş Çocuk (Durmuş Bilgili) ise Şelale Mahallesi yerlilerinden ve mahalle halkı için büyük değere sahip. Durmuş Çocuk, 1960’ta Varsak Köyü Muhtarlığı yapmış ve Kurtuluş Savaşı Gazisi.

Meclisten isim önerilerine onay

Dört mahalledeki parklara isim verilmesiyle ilgili rapor, Kepez Belediye Meclisi’nin Ekim ayı toplantısında gündeme alınmış ve konu İsim Tespit Komisyonu’na gönderilmişti. Komisyon da parklara isim verilmesi önerisini oy birliğiyle kabul ederek, raporu meclise sundu.

Kepez Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan toplantısında bu rapor oy birliğiyle kabul edildi.