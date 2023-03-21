ÖNDER Sinop İmam Hatipliler Derneği tarafından Sinop ilinde Şehit Ömer Can Açıkgöz İmam Hatip lisesinde okuyan lise öğrencilerine yönelik “Türkiye’nin Önderleri” adını taşıyan proje devam ediyor.

Türkiye’nin Önderleri, Türkiye’nin geleceğine yön verecek önder şahsiyetler yetiştirmek amacıyla 3 yıllık bir eğitim ve kişisel gelişim çalışması şeklinde programlandığını belirten Dernek başkanı İsmail Aksoy, “Bu yolculukta gençlerin, okumalar, geziler ve çeşitli faaliyetlerle kendini tanımaları, yeteneklerini ve eksik olduğu yanlarını fark edip geliştirmeleri, temel kültürel ve sosyal becerileri kazanmaları hedefleniyor. Zaman Yönetimi, İrade Terbiyesi, Ekip Çalışması, Ortak Hareket Etme Kültürü, İletişim Becerileri, Kariyer Planlaması, Girişimci Ruh, Medeni Cesaret ve Özgüven, Okuduğunu, Seyrettiğini Anlama ve Tahlil Kabiliyeti projenin önemli aşamaları arasında yer alıyor” dedi.

Gençlerin sosyal ve kültürel yönlerini geliştirerek onları geleceğe hazırlamayı hedefleyen programın çok katmanlı bir yapıya sahip olduğunun altını çizen dernek Başkanı İsmail Aksoy “25 kişilik gruplar halinde bir üniversite öğrencisinin liderliğinde haftada bir kez bir araya gelen olan gruplar, kitap okuma programları, şehir içi ve şehir dışı geziler, kahvaltılar, doğa kampları, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Gençlerin kişisel yeteneklerini keşfetmeleri, sosyal beceri geliştirme uygulamaları, üniversite öncesi rehberlik ve öğrenci koçluğu da programın diğer bölümleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

Aksoy, son olarak; “Yapmış olduğumuz bu projenin yürütülme aşamasında bizlere güvenen velilerimize, Sinop İl Müftüsü Mustafa Düzgüney’e, Şehit Ömer Can Açıkgöz İmam Hatip Lisesi okul idaresine ve Gökhan Aksoy hocamıza teşekkür ederiz” dedi.