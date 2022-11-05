Bartın Üniversitesi (BARÜ) 5. Ar-Ge Proje Pazarının ikinci gününde ASELSAN, HAVELSAN, TPAO ve HydroBorPEM’den konuşmacıların katılımıyla seminerler gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) 5. Ar-Ge Proje Pazarının ikinci gününde ASELSAN, HAVELSAN, TPAO ve HydroBorPEM’den konuşmacıların katılımıyla seminerler gerçekleştirildi.

Bilim ve teknoloji tutkunlarının bir araya geldiği Bartın Üniversitesi (BARÜ) 5. Ar-Ge Proje Pazarının ikinci gününde de Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşlarından isimler katılımcılarla bir araya geldi.

Gün boyu yoğun bir ilgiyle gerçekleştirilen seminerlerin ilk konuğu ASELSAN Ar-Ge ve Teknoloji İş Geliştirme Müdürü Hacer Selamoğlu oldu. “ASELSAN ve Geleceğin Teknolojileri” başlıklı konuşmasını yapan Selamoğlu’nun ardından HAVELSAN İş Geliştirme ve Satış Uzmanı Gizem Yılmaz HAVELSAN hakkında bilgiler verdi. HAVELSAN Ar-Ge Mühendisi Bürge Öztürk ise seminerde “HAVELSAN - Projeler ve Ar Ge Yaklaşımı” adlı sunumunu yaptı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen seminerlerde TPAO Ar-Ge Merkezi Daire Başkanı Hüseyin Yakar “TPAO ve Ar-Ge Merkezi” isimli konuşmasını yaparak TPAO bünyesinde yapılan çalışmalardan bahsetti.

Seminerlerde BARÜ 3. Ar-Ge Proje Pazarı birincisi HydroBorPEM Şirketi Kurucusu Erhan Demircioğlu da katıldı. Yarışmacılarla bir araya gelen Demircioğlu, “Hidrojen Enerjisine Yeni Bir Bakış” başlıklı konuşmasını yaptı. Demircioğlu, BARÜ’de 2019 yılında aldığı ödülün kendisini gelecek adına daha da motive ettiğini aktararak yarışmacılara tavsiyelerde bulundu.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen yarışmacılarla birlikte öğrenci ve akademisyenlerin de yoğun ilgi gösterdiği seminerlerde, konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı.