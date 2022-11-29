Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödüllü projesi “Genç Denizli” çerçevesinde kişisel gelişimci, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’yı gençlere buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ödüllü projesi “Genç Denizli” çerçevesinde kişisel gelişimci, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’yı gençlere buluşturdu.

Türkiye’nin önde gelen isimlerini sık sık Denizli’de ağırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez ödüllü projesi “Genç Denizli” çerçevesinde kişisel gelişimci, eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’yı gençlere buluşturdu. Genç Denizli Sohbetleri ile liseli öğrencilerle bir araya gelen eğitimci yazar Kapaklıkaya 5 gün sürecek programında 28 farklı lise ile buluşacak. Yazdığı kitaplar ve güzel anlatımlarıyla gönüllerde taht kuran Alişan Kapaklıkaya’nın ilk günkü programı Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pınar Baha Anadolu Lisesi, Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi ve Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti. Binlerce öğrencinin katıldığı konferans programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kişisel gelişim konusunda çok değerli bilgileri paylaşıyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan konferanslarda gençlere seslendi. Eğitimci yazar Kapaklıkaya’nın kişisel gelişim konusunda çok değerli bilgileri paylaştığını anlatan Başkan Zolan, kendisini Denizli’de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Gençlerin bilgi, beceri ve donanımlarını artırmak için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Sizlerle sohbet edecek, ufkunuzu açacak, sizlerin daha donanımlı hale gelmenize, kişisel gelişiminize katkı sağlayacak Alişan Kapaklıkaya hocamızı Denizli’mize davet ettik. Faydalı olur diye düşündük, inşallah keyifli vakit geçirirsiniz. Bir hafta boyunca Alişan Kapaklıkaya hocamız sizlerle buluşacak. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz, sizler bizim gözbebeğimsiniz. Gençlerimize katkı sağlamak, işlerini kolaylaştırmak için yürüyüşümüze devam edeceğiz.”

“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir”

Milyonların gönlünde taht kuran kişisel gelişimci, eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya ise misafir olduğu okullarda deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Kapaklıkaya, Hz. Mevlana’nın “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir” sözünü hatırlatarak, 3 bölüm halindeki yaklaşık 1 saat süren sunumunu yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin ve Başkan Zolan’ın kendisine çok güzel ev sahipliği yaptığını anlatarak teşekkür eden Kapaklıkaya, hoş sohbeti ve esprileriyle salonu kırıp geçirdi. Programın sonunda Başkan Zolan okullara Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları ile farklı yayınlardan oluşan kitap setleri hediye etti.