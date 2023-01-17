Türkiye’nin önde gelen bilim insanı, yazar ve alanında uzman isimler Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizlililerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen bilim insanı, yazar ve alanında uzman isimler Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizlililerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Denizli’de hayata geçirdiği fiziki yatırımların yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen ve sevilen bilim insanı, yazar ve alanında uzman isimleri Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Büyükşehir’le Gençlik Buluşmaları programının ilk konukları başarılı gazeteci Adem Metan ve teknoloji haberleri konusunda önemli isim olan Hakkı Alkan olacak. 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak Gençlik Buluşmasında Adem Metan ve Hakkı Akan yeni nesil medya hakkındaki bilgi birikim ve tecrübelerini paylaşacak.

Muhteşem programlar Denizlilileri bekliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Aile Atölyesi programının ikinci konuğu ise 21 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde ünlü yazar Hatice Kübra Tongar olacak. Yazar Tongar, çocuk-anne ilişkileri başta olmak üzere Bağırmayan Anneler adlı sunumu ile annelere ve anne adaylarına ışık olacak. Üç ayların başlangıcına özel bir programda hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede da Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ı Denizlililer ile bir araya getirecek. 23 Ocak Pazartesi günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sevenleriyle bir araya gelecek Ay, konferansında merak edilen bir çok konuda bilgilendirmede bulunacak.

Kültür Buluşmaları’nda konuk Prof. Dr. Sayar olacak

Öte yandan geçtiğimiz yıl başlayan ve Denizlililerin yoğun ilgisi ile devam eden Büyükşehir’le Kültür Buluşmaları programının konuğu Prof. Dr. Kemal Sayar olacak. Psikiyatrist-Psikoterapist Kemal Sayar, 25 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizlililerle buluşacak. Ücretsiz programlara tüm Denizlililerin davetli olduğu belirtilirken, Denizli Büyükşehir Belediyesinin değerli isimleri ağırlamaya devam edeceği kaydedildi.

“Kültür ve sanat şehri Denizli”

Bir şehrin sadece fiziki yatırımlarla oluşmayacağını, kültür ve sanat faaliyetlerinin de büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, bu çerçevede birçok çalışma sürdürdüklerini söyledi. Başkan Zolan, “Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezimiz hizmete aldığımız ilk günden bu yana şehrimizde sanatın ve kültürün kalbinin attığı yer oldu. Ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Şehir dışından gelen misafirlerimiz tesisimize hayran kalıyor, merkezin Türkiye’de eşi ve benzerinin bulunmadığını söylüyorlar. Vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşler alıyoruz. Sanat ve kültürle yoğrulan bir Denizli istiyoruz” ifadelerini kullandı.