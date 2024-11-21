Atakum Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ‘Atakum’un Tarihi Geçmişi ve Turizme Katkıları’ konulu sempozyum, Türkiye’nin önde gelen bilim insanlarını Ata Sahne’de buluşturacak.

Atakum Belediyesi, Türkiye’nin önemli bilim insanlarını ‘Atakum’un Tarihi Geçmişi ve Turizme Katkıları’ konulu sempozyumda bir araya getiriyor. Atakum Kent Konseyinin katkılarıyla gerçekleştirilecek programda akademisyenler, kentin tarihi dokusu ve turizm potansiyelini masaya yatıracak. Ata Sahne Sanat Merkezinde 23 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek sempozyum, saat 10.00’da başlayacak. Programda ilk olarak, Atakum Belediyesi Turizm Eylem Planı sunumu yer alıyor.

Atakum’a akademik bakış

Üç oturum halinde gerçekleştirilecek sempozyumun ilk oturumu saat 11.15’te başlayacak. ‘Arkeoloji’ başlığı altında gerçekleştirilecek oturumun başkanlığını, Arkeolog Prof. Dr. Sümer Atasoy yürütecek. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden (OMÜ) Doç. Dr. Atila Türker, Arş. Gör. Dr. Michael Deniz Yılmaz ve Arş. Gör. Dr. Ali Emre İşlek kentin arkeolojik ve tarihi özelliklerini anlatacak. Kentleşme, kent hukuku ve çevre bilimlerinde önemli çalışmalara imza atan ünlü bilim insanı Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yöneteceği ikinci oturum, saat 13.30’da başlayacak. ‘Kent ve Turizm’ konulu oturumda, OMÜ Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Mutlu Kaya, Doç. Dr. Yasin Keleş ile Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş konuk olacak.

Kentin kültürel mirasları anlatılacak

‘Kültürel Miras’ başlıklı üçüncü oturum, kentleşme ve çevre alanlarındaki çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Ahmet Mutlu yönetiminde 14.45’te başlayacak. Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tuncer, Şehir ve Bölge Yüksek Plancısı Saffet Atik ile Karadeniz Tarih Araştırmaları ve Çevre Platformu (KATAP) Başkanı Şeref Aydın oturumda katılımcılara önemli bilgiler verecek.