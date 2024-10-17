HATAY (İHA) – Türkiye’nin narenciye üretim merkezlerinden olan Hatay’da, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında zirai ilaçlama ve biyoteknik mücadele faaliyetleri devam ediyor.

Türkiye’nin narenciye üretim merkezleri arasında yer alan Hatay’ın Erzin ilçesi, narenciye üretiminde ülkenin yüzde 15’ini karşılıyor. Bölgenin geçim kaynağı olan narenciyeye zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede ise aralıksız sürüyor. Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce çiftçilerin mahsullerinin güvende tutulması için zirai ilaç dağıtımı ve biyoteknik mücadele faaliyetleri devam ediyor.

“Bakanlık olarak çiftçiye zirai ilaç dağıtımı ve biyoteknik mücadele ile ilgili tuzak dağıtımı yapılmaktadır”

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vahit Göktekin, Akdeniz meyve sineğiyle yılın 12 ayında mücadelenin devam ettiğini belirterek, “İlçemiz Türkiye’de narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 15’ni karşılamaktadır. 500-600 bin ton civarında üretimimiz bulunmaktadır. Akdeniz meyve sineği narenciyenin en büyük zararlarından bir tanesidir. Bölgemizde narenciyelere büyük bir zarar vermektedir. Buna karşılık olarak bakanlık tarafından 12 ay boyunca tuzaklar asılarak Akdeniz meyve sineği popülasyonları kontrol edilip, ilaçlama zamanları çiftçiye bildirilerek yoğun şekilde mücadele edilmektedir. Bakanlık olarak çiftçiye zirai ilaç dağıtımı ve biyoteknik mücadele ile ilgili tuzak dağıtımı yapılmaktadır. Bunun dışında çiftçiler bilgilendirilerek mücadele yapmaları sağlanmaktadır. Akdeniz meyve sineği, hava sıcaklığının 16 derecenin üzerinde olduğu zaman meyvelere yumurta bırakarak meyvelerin çürümesine sebep oluyor. İhracatta da sıfır vuruk şeklinde müsaade edilirken, meyvede bir tane dahi vuruk olduktan sonra o ürünün ihracata gitmesine izin verilmemektedir. Bununla ilgili olarak da meyvelerde renkli ölüm zamanlarında ilaçlama dönemi başlamakta. Çiftçiler bilgilendirilerek ilaçlama yapması sağlanmaktadır. Çiftçilerimize bu sene erken önlem aldırarak, meyve sineği hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptık. Tarafımızdan kontroller yapılıyor, bahçelere tuzaklar kuruluyor. Çıkışları kontrol ederek Akdeniz meyve sineği popülasyonu artış gösterdiği andan itibaren çiftçiler uyarılıp, ilaçlamaya başlanıyor” dedi.

"Akdeniz meyve sineğinin önüne geçilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü erken önlem aldı"

Narenciye üreticisi Salih Özmen (41), Akdeniz meyve sineğiyle devlet desteğiyle toplu mücadele edildiğini belirterek, “İlçe Tarım Müdürlüğümüz tuzak dağıtımı, ilaç dağıtımı ve şerbet dağıtımıyla buna öncülük ediyor. Bireysel mücadeleden ziyade artık toplu mücadele çok büyük önem arz ediyor bizim için. Geçen sene mahsul rekoltesi çok fazlaydı, bununla ilgili de ne yazık ki başında kalan meyvelerimiz oldu. Meyveler de başında kalınca bunlarla ilgili ilaçlama yapılması çok zordu. O yüzden bu sene Akdeniz meyve sineğinin önüne geçilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü erken önlem aldı, toplu mücadeleye başladı. Bu sene öyle bir problem yaşamadık çok şükür. Bu uygulamanın her sene yapılması gerekiyor. Akdeniz meyve sineğinin mücadele devam ettiği sürece popülasyonu kırılacaktır. Geçen sene meyve çok olduğu için bu sene bölgelerde meyvemiz az. Geçen seneye göre yüzde 30, yüzde 40, bazı yerlerde yüzde 60’a kadar az ürünümüz var. Bin dönüm narenciye bahçemiz var” ifadelerini kullandı.