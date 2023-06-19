Ülkemizin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 19-25 Haziran tarihleri arasında Fransa’da düzenlenecek Paris Air Show’da faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini ve millî havacılık motorlarını sergileyerek Avrupa’da kendinden söz ettiriyor.

TEI, dünyanın en eski havacılık fuarı olan etkinlikte; Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ü ve Türkiye’nin en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222’yi, iki zamanlı benzinli havacılık motoru TEI-PG50S’yi, turbojet motorları TEI-TJ90U, TEI-TJ60 ve TEI-TJ30’u sergiliyor.

Özgün motorlarıyla birlikte TEI, sahip olduğu son teknoloji tasarım ve üretim kabiliyetleri ile geliştirdiği elektrik, elektronik kontrol ve gömülü sistem ürünlerini de fuarda ziyaretçilere sunuyor. Geleceğin imalat teknolojisi olarak adlandırılan eklemeli imalat yönteminde sahip olduğu kabiliyetleri de örnek parçalarla gösteriyor. TEI fuarda ayrıca, dünyadaki en büyük tedarikçisi olduğu, sivil havacılık tarihinin en çok satan havacılık motoru LEAP için ürettiği parçaları da ziyaretçilerine sunuyor. TEI fuarda, tüm faaliyet alanlarında yeni iş birliği fırsatları için çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecek.

TEI iştirakleri olan Varzene ve Gürmetal de TEI standında, havacılık motorlarında kullanılan kritik parçaların imalatına dair yürüttükleri çalışmaları dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere gösteriyor.