Türkiye’nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, 23-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 16’ncı Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı’nda millî motorlarını sergileyecek.

TEI, fuarda Türkiye’nin ilk millî helikopter motoru TEI-TS1400’ün ve Türkiye’nin en güçlü turbodizel havacılık motoru TEI-PD222’yi sergileyerek yeni iş fırsatlarını takip edecek. Özgün motorlarının yanı sıra TEI, son teknoloji üretim kabiliyetleri ile kendi tasarımı ve üretimi olan elektrik, elektronik kontrol ve gömülü sistem ürünlerini de fuarda ziyaretçilere sunacak.

Sahip olduğu montaj ve test tesisleri ile T700, F110 ve LM2500 gibi motorlar için bölgede önemli bir bakım, montaj ve test merkezi konumunda bulunan TEI, 30 ülkeden 600’ün üzerinde farklı firmanın katıldığı etkinlikte Asya-Pasifik pazarındaki yeni iş fırsatlarını değerlendirmek üzere çok sayıda birebir görüşme gerçekleştirecek.