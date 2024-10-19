Kanguru Matematik çatısı altında Metin Akyol tarafından tasarlanan gezici matematik müzeleri kapsamında, Türkiye’nin matematik hareketi projesine Aydın’dan start verildi. Projenin amacının, matematiği sevdirmek ve matematik farkındalığı oluşturmak olduğu belirtildi. Projede, beş mobil müze, bir lojistik araç, on öğretmen, altı ulaştırma görevlisi, iki çağrı merkezi görevlisi ve bir operasyon müdürünün görev aldığı belirtildi.

Kanguru Matematik Direktörü Özgür Özdemir, "Türkiye’nin ‘Matematik Hareketi’ projesinde iki öğrenme yaklaşımına vurgu yapmak istiyoruz: erken çocukluk ve ilkokul döneminde oyun temelli öğrenme yaklaşımı, ortaokul ve lise döneminde ise öğrenmede bağlantıcılık yaklaşımı. Stanford Üniversitesi’nde tıp fakültesinde öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, matematiğe karşı pozitif bir tutumun beyindeki önemli bir hafıza merkezi olan hipokampüsü daha iyi çalıştırarak, IQ’dan bağımsız olarak çocuğun matematik başarısını artırdığı gözlemlenmiştir. Tutum gerçekten çok önemli; pozitif tutum matematik başarısına IQ’nun katkısından daha büyük ve benzersiz bir katkı sunuyor. Bu yüzden matematik müzemizin okul öncesi ve ilkokul programında çocukların pozitif tutum sergilemeleri için oyun temelli yaklaşımı benimsiyoruz. Ayrıca, Cambridge Üniversitesi’nde 3 bin 800 çocuk üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda, öğretmenlerin rehberliğindeki oyunla matematik eğitiminin geleneksel yöntemlere göre çocukların matematik okuryazarlığına daha büyük katkı sunduğu ortaya konuldu. Harvard Üniversitesi Eğitim Enstitüsü bünyesindeki Project Zero adlı organizasyon, başta ABD olmak üzere Danimarka, Güney Afrika ve Kolombiya gibi ülkelerde oyun yoluyla öğrenme konusunda destek vermekte, oyun yoluyla öğrenmenin önemini vurgulamakta ve bu konuda araştırma geliştirme yapmanın önemini vurgulamaktadır” diyerek bu proje ile matematiği bir oyun olarak tasarladıklarını kaydetti.

Proje çerçevesinde Kasım ayında 7 müze ile başlayacakları çalışmayı Aralık ayında ise 10 müzeye yükselteceklerini kaydeden Özdemir, “Günümüzde bilginin doğrusal şekilde kullanılmaması, bilginin hızı ve değişimi, birey tarafından bilginin tamamen kazanılmadan işlemlerin yerine getirilmesi gerekliliği ve farklı alanlardaki bilgiler arası ilişkiler, geleneksel öğrenme kuramlarının sınırlı kalmasını sağlamıştır. Bağlantıcılık, yeni dönemin eğitim yaklaşımı olacaktır. Bu yaklaşımdaki en temel prensip, disiplinler arası ilişki olacaktır. Biz, matematik müzeleri ile okul öncesi ve ilkokulda oyun tabanlı eğitim yaklaşımını, ortaokul ve lisede bağlantıcılık yaklaşımını vurgulamaya çalışıyoruz. Türkiye matematik hareketinin en önemli hedefi budur" ifadelerine yer verdi.

Kanguru Matematik gezici müzeleri ortağı Metiner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erçin Temurayak ise, "İktisadi olarak Endüstri 4.0 üretim modelinde bildiğimiz çoğu şey yapay zeka ile gerçekleştirilecektir. Yapay zekayı en verimli şekilde kullanabilmenin temeli, algoritmik düşünme ve matematiksel yaklaşımdır. Yeni paradigma döneminde ülkemizin daha iyi bir noktaya gelebilmesi için çocuklarımızın matematiksel okuryazarlığını en üst düzeyde geliştirmeliyiz. Bu yüzden harekete geçtik. Bana göre matematik meselesi, memleket meselesidir" diyerek bu meseleyi de herkesi matematiği sevdirerek çözeceklerini kaydetti.