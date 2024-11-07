Türkiye’nin yeni gözde yürüyüş rotası Fırat Yolu, doğaseverlere eşsiz bir keşif imkanı sunuyor. Bozova’dan Halfeti’ye kadar uzanan 78 kilometrelik bu güzergah, Şanlıurfa’nın doğal ve tarihi zenginliklerini gözler önüne seriyor.

Şanlıurfa Kamp Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından başlatılan “Euphrates Way 2024 Trekking Project” çerçevesinde hayata geçirilen Fırat Yolu, özellikle Likya Yolu’nun etkileyici atmosferine benzer yapısıyla dikkat çekiyor.

"Fırat Yolu: 3 günlük doğa ve tarih yolculuğu"

Kırsal Eskin Mahallesinden başlayarak Halfeti’nin tarihi Savaşan Mahallesinde sona eren bu etkileyici parkur, bölgenin uzun zamandır keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini ve kültürel miraslarını gün yüzüne çıkarıyor. Üç gün süren yürüyüşe katılan 9 deneyimli doğasever, zorlu bir doğa yolculuğunda, yemyeşil vadiler, sarp kayalıklar ve tarihi su değirmenleri gibi noktalardan geçerek Şanlıurfa’nın saklı kalmış güzelliklerini gözler önüne serdi.

"Doğanın ve tarihin buluşma noktası"

Likya Yolu’nun popülerliğiyle bilinen Türkiye, Fırat Yolu ile farklı bir doğa yürüyüşü deneyimi sunmayı hedefliyor. Yol boyunca İnbaşı Mağaraları ve su değirmenleri gibi tarihi durakların yanı sıra, bölgeye özgü bitki örtüsü ve benzersiz manzaralar eşliğinde yürüyüş yapan doğaseverler, bu rotanın etkileyici atmosferiyle unutulmaz anlar yaşadı. Fırat Yolu, doğayla iç içe bir deneyim sunarken, aynı zamanda zengin bir kültürel yolculuğa da imkan tanıyor. Grup yöneticisi Ayhan Taş, bu projeyle Şanlıurfa’nın doğal güzelliklerini ve Anadolu’nun sıcak misafirperverliğini tanıtmayı amaçladıklarını aktardı.

Grubun bir diğer yöneticisi Hüseyin Açar, Fırat Yolu’nun, Türkiye’nin yürüyüş ve doğa turizmi açısından yeni bir merkez haline gelme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

Proje katılımcılarından Mustafa Tikbıyık ise bu tür projelerin, bölgenin hem turistik hem de ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.