Türkiye’nin gül üretim merkezleri arasında ilk 4’te olan Mersin’deki seralarda işçilerin yoğun mesaisi devam ederken, üreticiler ihracat yapmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gül üreticisi Mahmut Yaman, Mersin’in gül üretiminde iyi noktada olduğunu belirterek, "Sadece bizim Dikilitaş bölgesinde yaklaşık 400 dönümlük gül serası var. Özellikle yeni havalimanımız açıldığı zaman bizim önümüz ihracat konusunda daha çok açılacak. Biz şu anda paketleme tesisleri konusunda araştırma içerisindeyiz" dedi.

Kesme çiçek ve özellikle gül üretiminde Türkiye’de ilk sıralarda yer alan Mersin’de üreticiler, ihracat hazırlıkları yapıyor. Özellikle rengarenk güller Türkiye’nin dört bin yanına satılmak üzere özenle hazırlanırken, paketleme tesisi içinde çalışmalar başladı. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Dikilitaş Mahallesi yer alan gül seralarında da kesme ve istifleme işlemleri, işçilerin özenli elleriyle yoğun olarak yapılıyor. Geçmiş dönem TÜİK verilerine göre Mersin’de kesme gül üretimi 372 dekar alanda 15 milyon 810 bin adet olarak gerçekleştiği öğrenildi. Türkiye’de 101 milyon 204 bin adet olan kesme gül üretiminin yüzde 15,6’sını karşılayan Mersin’in ülke genelinde ilk 4’te olduğu belirtildi. Özellikle kış mevsiminde ülkedeki üretimin yüzde 30’unu karşılayan Mersin’de, bir gülün tanesi 10 TL’den satılırken, 14 Şubat’a doğru bu fiyatın 15-20 TL bandında olacağı belirtildi.

"Kışlık güllerin yüzde 30’unu Mersin karşılıyor"

Gül üretimi ve ihracatıyla ilgili İHA muhabirine bilgi veren Dikilitaş Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda üretici Mahmut Yaman, yaklaşık 9 yıldır bu sektörde olduğunu söyledi.

Bölgede 40 yıldır gül işinin yapıldığına değinen Yaman, "Bizim başlamamızla birlikte bu iş biraz daha canlandı. Çünkü pazarın yolunu açtık, insanlara üretimin önünü açtık. İnsanlara ’Siz üretin, pazarda sıkıntı yok, biz burayı gül cenneti yapalım’ dedik. Buradaki üreticiler de bize kulak verdi, beraber bu işe başladık. Mersin’de en çok gül serası bizim bölgemizde var. Bu bölgede yaklaşık 400 dönüme yakın şu anda gül serası var. 50-55 üreticimiz bu işi yapıyor. Biz ülke olarak kışın gül ihtiyacın kendi kendimize karşılayabiliyoruz. Yazın üretimini de bizim bölgemiz dışındaki iller üretimini yapıyor. Kışlık üretiminde ülkenin yüzde 30 gül ihtiyacını Mersin olarak karşılayabiliyoruz. Genele vurduğumuz zamanda tüm yıl için ülkenin yüzde 15 ihtiyacını tek başına Mersin karşılıyor" diye konuştu.

"Bir dönümde her kesimde 10 ile 18 bin adet gül çıkıyor"

Şu anda ihracat yapamadıklarını kaydeden Yaman, "Biz şu anda üretimi çoğalttık. Bunu ihracat yapmamız için paketlememizi yapmamız lazım. O da ileriki yıllarda yapılacak. Şu anda üreticilerin yüzde 90’ı mezat üyesi. Biz ürettiğimiz gülleri mezadımıza götürüyoruz. Haftada 3 gün Mersin mezatı, diğer haftanın 3 günüde dış mezatlarımız var. Bu mezatlarda güllerimiz açık artırmaya çıkar ve burada çiçekçilerimizi güllerimizi alır bu şekilde iç piyasaya sunuluyor. Ortalama bir dönümden her kesim de yaklaşık 10 ile 18 bin adet gül çıkıyor. Bunu 400 ile çarptığınızda da yani her kesimde 4 binin üzerinde gül kesim yapılıyor. Burada güzel bir potansiyel var" ifadelerini kullandı.

"Yeni havalimanımız açıldığı zaman ihracat konusunda önümüz daha da açılacak"

İhracatı düşündüklerini de belirten Yaman, "Özellikle yeni havalimanımız açıldığı zaman bizim önümüz ihracat konusunda daha çok açılacak. Biz şu anda paketleme tesisleri konusunda araştırma içerisindeyiz. Biz bu gülleri nasıl daha çok muhafaza edebiliriz, nasıl daha iyi şartlarda gönderebiliriz diye araştırıyoruz. Önlemini almazsan yolda gülün telef olur. Biz önce paketleme tesisimizi kurup, ondan sonra yurt dışına yollamamız lazım. Bu şekilde gönderdiğimiz güller geri gelir" şeklinde konuştu.

Gül fiyatıyla ilgili de bilgi de veren Yaman, "Bir gül tanesi 10 liradan gidiyor. Sevgililer Günü’nde bunun 15 ile 20 lira arasında olacağı söyleniyor. Fiyatlar aslında iyi ama önceki yıllara bakarsak değil. Çünkü girdi maliyetlerimiz çok arttığı için para kazanamıyoruz. Keşke her şey geçen yılki fiyatlarda olsaydı da biz yine 10 liraya gül verseydik. Üretimde Mersin olarak güzel bir yerdeyiz. Bunu da Nisan ayında yapacağımız büyük bir gül festivali ile taçlandıracağız. Bu festivalin birincisini bu yıl yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.