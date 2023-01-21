pazarlama ana başlıklarında görüş ve önerilerin tüm paydaşlarla değerlendirilmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde “Kekik Çalıştayı” gerçekleştirildi.

pazarlama ana başlıklarında görüş ve önerilerin tüm paydaşlarla değerlendirilmesine yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi, Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde “Kekik Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ev sahipliği yaptığı Çalıştaya Denizli Vali Vekili Abdullah Etil, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu ve sektör paydaşları katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, “Pamukkale ilçemizde kekikle uğraşan köylerimize ziyaretler gerçekleştirdiğimizde kahveye oturup çay içtikten sonra bir numaralı konu kekiktir. Köylerimizdeki nüfus Türkiye ortalamasının üzerinde ve köylerimiz kekik sayesinde dışa göç vermiyor. Sayın Tarım ve Orman İl Müdürü önderliğinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve diğer destekçi kurumlarımıza düzenlenen bu çalıştay için kalbi ve hasbi olarak teşekkür ediyorum” dedi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar da, “Bugün kekiğin başkenti Denizli’de kekiği konuşmak kekik ile ilgili bir toplantı yapmak bunu daha yukarılara nasıl çıkarabiliriz bunun mücadelesini vermek hamdolsun bizlere nasip oldu. 1990’lı yıllardan önce ticareti yapılan kekiğin tamamı doğadan toplama yolu ile elde edilmekte iken, İlimizde Kekiğin tarla yetiştiriciliğine geçişi ilk defa İl Müdürlüğümüz tarafından 1992 yılında Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen kekik fidelerine dayanmaktadır. Türkiye kekik ekim alanlarının yüzde 86’sı İlimizde bulunmaktadır. Denizli’de son yıllarda üretim alanları 200 bin dekar, üretim miktarı 25 bin ton civarlarına ulaşmıştır. İlimizde üretilen kekikler başta ABD, Almanya, İtalya, Kanada, Polonya, Hollanda, Fransa, Japonya ve Avustralya olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilmektedir” diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise, “Denizli’de göğsümüzü kabartan, çalışmalarıyla bizimde geleceğimizin daha güzel olmasına vesile olan tarım çalışanlarına teşekkür ediyorum. Denizli’mizin aslında binlerce yıldır ev sahipliğini yaptığı o muhteşem kekik, profesyonel bir şekilde üretilmeye başlandı. Bu sayede de dünyanın bir numarası oldu. Esas önemli olan bu toplantılar vesilesi ile çiftçimize daha fazla kulak verebilme ortamı sağlamak ve profesyonel üretimin toplantılarla desteklenmesini sağlayarak bunun neticesinde de önümüzde engeller var ise ne şekilde aşacağımızın yol haritasını şimdiden çıkartabilmektir. Pamukkale Belediyesi olarak Denizli Kekiğinin tescilini alarak dünyanın dört bir yanında ‘Denizli Kekiği’ adını duyurmak bizim için gurur verici” ifadelerini kullandı.

Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir de, “Burada kekikte bir başarı hikayesinden bahsedildi. Bunları dinlemek burada olmak bizlere heyecan verdi. Bunun yanında yeni şeylerle geleceğine yön vererek kekik üreticimizin alın terinin emeğinin karşılığını daha yüksek düzeyde alacağı, dünyanın marka olan ve değer olan kekikle ilgili yeni çalışmaları beraber konuşacağımız bir program ile aranızdayım. Denizli çiftçisinin çabasıyla, emeğiyle kıraç tarlada kekiği yetiştirmeyi başararak son 20 yılda üretim miktarı 7 bin tondan bugün Türkiye’de 44 bin tona çıkmışsa ve bu kekiğin büyük bir kısmı Denizli’de üretiliyorsa bu bir başarı hikayesidir. Bu üretim arttıkça dünyaya siz rakip oldukça zaman zaman tarife dışı engeller diyebileceğimiz kalıntı vs. çeşitli taleplerle karşı karşıya kalabiliyoruz. PA (Pirolizidine Alkaloid ) yabancı ot kaynaklı bir alkoloidin kekikte kalıntı bırakması sonucu ihraç pazarlarında sorun yaşayabiliyoruz. Ama Biz bunu biliyoruz ki sorunu çözebiliriz. Bu sorunu da Ankara’dan değil Denizli’de bulmak için buraya geldik” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise “Denizli çalışkan ve üreten bir şehir. Dönüp baktığımızda tükettiğinden daha fazlasını üreten bir şehir Denizli. Her zaman ve her yerde söylediğimiz gerçekten gurur duyduğumuz Kekik üretimi Türkiye’de Birinciyiz diyoruz ama aslında şehir olarak dünyada birinciyiz ve bu bizim için çok kıymetli. Bu vesile ile kekik çalıştayının başarılı geçmesini ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Denizli Vali Vekili Abdullah Etil de, ““Kekik çalıştayının çiftçilerimiz, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı sonuçlar getirmesi dileğiyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Doğada yetişen her bitkinin hayati öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede de doğal ve bitkisel beslenme karşımıza çıkıyor. Günümüz modern tıbbında kullanılan pek çok ilaç bitkilerden elde edilmektedir. Kekik ilk çağlardan itibaren ilaç, gıda, içecek, tekstil, boya, parfümeri ve kozmetik gibi farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Ülkemizin bir değeri olan kekiğin ülke ekonomisine katkısını arttırmak için çabalarımızı daha da arttırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından iki oturum aynı anda başladı. Birinci salonda Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Dr. Veyis Yurtkulu başkanlığında yetiştiricilik, ikinci salonda iyi tarım uygulamaları ile Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel başkanlığında ürün işleme ve pazarlama konularında gerçekleştirildi. Çalıştayda kekik yetiştiriciliği ve ürün işleme/pazarlama ana başlıklarında görüş ve öneriler tüm paydaşlarla birlikte değerlendirilerek çalıştay sonuç bildirgesi katılımcılara sunuldu.