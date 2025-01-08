Kırıkkale’de dronla kaydedilen tarihi Çeşnigir Köprüsü ve Dinek Dağı, sis bulutları arasında adeta kartpostallık bir görsel şölen sundu.

Kırıkkale’de, Kızılırmak Nehri üzerinde yer alan Selçuklu dönemi eseri Çeşnigir Köprüsü ve çevresindeki kanyon, alçalan sis bulutlarıyla görsel bir şölen oluşturdu. Bu doğa harikası görüntüler, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz kareler sundu. Kış mevsiminin etkisiyle oluşan sis tabakası, tarihi Çeşnigir Köprüsü’nü ve kanyonun doğal güzelliklerini adeta bir masal diyarına çevirdi. Bölgedeki oluşan kartpostallık manzara dronla yaklaşık 500 metre yükseklikten kaydedildi. Görüntülerde, sis bulutlarının nehir üzerinde dans eder gibi süzülmesi, dikkat çekti. Benzer şekilde kentin en yüksek noktalarından biri olan bin 744 rakımlı Dinek Dağı’nda da sis etkileyici manzaralar oluşturdu. Dağın zirvesini kaplayan sis, bölgeyi beyaz bir örtüyle sararak doğaseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Çeşnigir Köprüsü ve Dinek Dağı’nda oluşan bu büyüleyici manzaralar, kentin doğal ve tarihi güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.