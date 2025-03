imza alanlarında hizmet veren Özlem Kahramaner, ’Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünü aldı.

Garanti BBVA’nın, Ekonomist Dergisi ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 18’incisini gerçekleştirdiği Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 27 Şubat akşamı gerçekleştirilen ödül töreninde, beş kategorinin birincileri açıklandı. Yarışmada, Arksigner kurucusu Özlem Kahramaner, ’Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ seçildi. Tuba Toprakçı Yılmaz, Gaia Oliva girişimiyle ’Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’, Ayşe Aslı Başak, Shipsider Denizcilik girişimiyle ’Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi’ oldu. Alev Ertem ve Cansu Ertem Paoletti, Studio Potato girişimiyle ’Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi’ seçilirken, ’Türkiye’nin Kadın Kooperatifi’ ödülünü ise Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi adına Aynur Çeşmeliler aldı.

Ödül alan kadın girişimciler iş hayatındaki başarılarını ve izledikleri yol haritasını anlattı. Programda söz alan kadın girişimciler kadınların iş hayatında asla pes etmemesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Kadınların her sektörde güçlü bir şekilde yer alması, toplumun ve ekonominin geleceği için büyük bir umut taşıyor. Özellikle son dönemde sadece geleneksel sektörlerde değil, dijitalleşme, yapay zeka ve inovasyon gibi ileri düzey alanlarda da kadın girişimcilerimizin güçlü işlerine şahit oluyoruz. Finans alanında inovasyona yön veren bir kurum olarak, bu alandaki gelişmeleri görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2007 yılında 103 başvuru ile başladığımız yarışmamız, bu sene 1800 başvuru ile 48 bin girişimciye ulaştı ve yarışma bugün, girişimcilerin birbirinden ilham aldığı, her sektörden kadın girişimciyi kapsayan, ekosistemi güçlendiren bir platform haline geldi. Büyük başarılar elde eden unicorn girişimcilerimiz olduğu gibi, yöresinde istihdam oluşturan ve farkındalık oluşturan kadın girişimcilerimiz de bulunuyor. Bu çeşitlilik, yarışmamızın ne kadar geniş bir yelpazeye hitap ettiğini gösteriyor. Hem globalde iz bırakacak yenilikçi projeler hem de yöresine dokunan sürdürülebilir iş modelleri mevcut. Bu aslında uçtan uca bir başarı, çünkü her hikaye kendi içinde eşsiz ve değerli. Bizim en büyük rolümüz, kadın girişimcilerin içindeki potansiyeli görmek ve bunu cesaretlendirerek, onları daha büyük başarılara ulaşmaları için teşvik etmek. Yaptığımız çalışmalar sadece Türkiye’de değil, BBVA Grup içinde de bir başarı hikayesi olarak gösteriliyor. Bu güçlü yaklaşımımız, Grup içinde örnek alınıyor ve diğer pazarlar için de ilham kaynağı oluyor. Kadın girişimcilik, global bir finans gücünün içindeki etkimizi gösteren en değerli çalışmalarımızdan diyebilirim" dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise "Garanti BBVA ve Ekonomist dergisinin kadın girişimciliğine duyduğu inanç ve verdiği destekle, 18 yıldır dünyaya örnek olan sürdürülebilir bir iş birliğine imza atmanın gururunu yaşıyoruz. ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ yarışmasıyla bugüne kadar 48 bin başvuru aldık; on binlerce kadın, ‘Benim de bir hikayem var’ diyerek hayallerini paylaştı. Bu ödül töreni, yalnızca başarıları takdir ettiğimiz bir gece değil; aynı zamanda girişimci kadınların cesaretini, kararlılığını ve azmini hep birlikte kutladığımız bir an. Çünkü bir girişimciyi sadece rakamlar ve kârlılık değil, hayalleri, cesareti ve oluşturduğu etki tanımlar. Bugüne kadar bu ödülü kazanan kadın girişimcilerin birçoğu, yıllar içinde yalnızca Türkiye’de değil, dünyada büyük başarılara imza attı. Kazananlarımız küresel girişimcilik ekosisteminde ülkemizi başarıyla temsil eden, bizleri gururlandıran rol modellere dönüştüler. KAGİDER olarak, 22 yıldır kadın girişimciliğini desteklemek, fırsat eşitliğini güçlendirmek ve kadınların iş dünyasında daha görünür olması için çalışıyoruz. Bu ödüller, işte tam da bu çabanın bir parçası. Çünkü biliyoruz ki, kadın girişimcilerin güçlenmesi yalnızca ekonomiyi değil, toplumu da dönüştürür" dedi.

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz da "Türkiye’de kadının iş hayatının içinde olması, öncelikli konularımızın başında geliyor. 18 yıldır Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nı düzenliyoruz. Bu sayede Türkiye’de kadının iş hayatında daha aktif rol alabileceğini görüyoruz, kadın girişimcilerimizi destekliyoruz. Bu yarışma kaybedeni olmayan bir platform. Bu yarışmaya tek kategoride başlamıştık. Kadın girişimcilerin bizi yönlendirmesiyle bugün beş farklı kategoriden girişimci kadınlarla yola devam ediyoruz. Yine tekstil, gıda gibi geleneksel sektörlerden gelen kadın girişimciler varken bugün teknoloji, yapay zeka, döngüsel ekonomi, global büyüme gibi işleri konuşuyoruz. Yarışmaya katılan tüm kadın girişimcilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Arksigner, dijital güvenlik, uzaktan müşteri edinimi, kimlik doğrulama çözümleri ve e-imza alanlarında 10 yıldır hizmet veriyor. Uluslararası pazarda Azerbaycan, Avusturya ve Afrika ülkelerinde büyüme gösteren Arksigner, 92 kişilik deneyimli bir ekiple çalışıyor. Çevre dostu çözümler geliştirerek enerji tasarruflu donanımlar ve düşük karbon ayak izine sahip yazılımlar sunuyor. Kurucu Özlem Kahramaner, 2024 yılında Siber Güvenlik Kümelenmesi ile işbirliği yaparak 2 bin 500 genç kadının bu alanda istihdam edilmesinin önünü açtı. Türki Cumhuriyetler, Avrupa ve Afrika pazarlarında müşteri tabanını genişletmeyi hedefleyen Kahramaner, yapay zeka destekli kimlik doğrulama ve dijital güvenlik çözümlerini daha da geliştirmeyi planlıyor. Çevre dostu teknolojiler geliştirerek küresel ölçekte sürdürülebilir çözümlerle marka olmayı planlıyor.

Tuba Toprakçı Yılmaz Gaia Oliva markası ile sürdürülebilir tarımsal uygulamalarla üretilen yüksek kaliteli zeytinyağı ve zeytine dayalı ürünlerin üretimi, satışı ve ihracatı alanında faaliyet gösteriyor. Dünyanın en iyi 100 zeytinyağı üreticisi sıralamasında 2021’de 64’üncü sırada, 2022’de ise 14’üncü sırada yerini alırken, 2023’te 11. sıraya yükseldi. Tuba Toprakçı Yılmaz, zeytinyağı üretim süreçlerini deneyimleyebilecek eğitim tesisleri kurmayı ve Türk zeytinyağını tanıtacak bir restoran açmayı hedefliyor. Aynı zamanda Türkiye’de henüz bulunmayan zeytin çekirdeğinden de un üretmek hedefleri arasında yer alıyor.

Uzak yol gemi kaptanı olan Ayşe Aslı Başak’ın kurucu olduğu Shipsider Denizcilik, gemi operatörleri, armatörler ve gemi kiracılarına yönelik, denizcilik ticari navlun operasyonlarını optimize eden çözümler sunuyor. Özellikle navlun hesaplamaları, sefer planlaması, liman bekleme/demuraj yönetimi ve karbon navlun vergisi hesaplamalarına odaklanan şirket, yapay zeka destekli SaaSplatformunu kullanıma sunarak, denizcilik şirketlerine büyük tasarruflar sağlıyor. Ayşe Aslı Başak, global denizcilik piyasasında büyümeyi ve teknolojisini daha da geliştirerek dünya genelindeki denizcilik firmalarına hizmet vermeyi hedefliyor. Ayrıca ürünlerinin daha geniş bir pazara yayılmasını hedefleyen Başak, denizcilik operasyonlarında verimlilik ve sürdürülebilirlik sağlamayı da amaçlıyor.

Studio Potato, 2021 yılında Alev Ertem ve Cansu Ertem Paoletti tarafından İstanbul’da kuruldu. Halı, kilim, yastık, duvar dekoru vb. ürünlerin üretimine farklı bir boyut getirmeyi amaçlayan marka, özgün tasarımları geleneksel yöntemlerle bir araya getirirken, sürdürülebilir üretim ve kadın zanaatkar istihdamını odağına alıyor. Bugüne kadar yaklaşık 25 kadın dokumacıya istihdam sağladı, 2023 yılında showroomunu açarak kadın sanatçılara satış kanalı oluşturdu. Alev Ertem ve Cansu Ertem Paoletti, daha fazla kadın dokumacıya istihdam sağlamayı ve ürün gamını genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca sürdürülebilir üretim, geri dönüşüm ve özgün tasarımlar ile sektördeki etkilerini artırmaya odaklanıyorlar.

Bölgede çıkan ürünleri katma değerli ürünler haline getirip satışını yapan Trakyam Üreten Kadın Kooperatifi, 63 ortakla kuruldu ve 320’ye yakın kadın tedarikçiyle çalışıyor. Kooperatif, günlük 1 ton üretim kapasitesine sahip bir tesis, 350 metrekarelik bir satış alanı, 7 köy üretim tesisi kurdu ve toplamda 59 farklı ürün üretiyor. Organik ve ilaçsız tarım uygulamalarını yaygınlaştırılarak, ürün çeşitliliğini artırdı ve nohut unu, mercimek unu ve fasulye unu gibi yeni üretim ağları kurma aşamasına geldi. Sağlık ürünleri üretimi ve kolajen gibi ürünlerle pazarda yer alma hedefliyor.