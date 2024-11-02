18’incisi gerçekleşecek ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’na başvurular 15 Kasım tarihine kadar devam ediyor.

Garanti BBVA’nın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Ekonomist dergisi iş birliğiyle 18’inci kez düzenlediği ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’ için başvurular devam ediyor. Hikâyesiyle kadınlara ilham olmak ve başarısını Türkiye’ye duyurmak isteyen kadın girişimciler, 15 Kasım tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com adresindeki formu doldurarak yarışmaya başvurabilir.

Şubat 2025’te gerçekleşecek ödül töreni sonrası kazananların açıklanacağı yarışmada; ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’ ödülünü alacak girişimci 250 bin TL, ‘Türkiye’nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Teknolojide Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi’ ve ‘Türkiye’nin Kadın Kooperatifi’ kategorilerinin birincileri ise 200 biner TL’lik ödülün sahibi olacak.