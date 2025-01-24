Türkiye’nin Arnavutluk’un başkenti Tiran’da inşa ettiği Tiran Büyük Camii ziyaretçi akınına uğruyor.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Türkiye’nin inşa ettiği ve açılışı geçen yıl 10 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen Tiran Namazgah Camii ilgi görüyor. Tiran Müftüsü ve aynı zamanda cami imamı Bilal Gazmet Teqja, Arnavutluk’ta yıllardır yaşanan cami eksiğinin giderildiğini kaydederek, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’ya teşekkür etti. Caminin açılışıyla birlikte Arnavut Müslümanların ve dünyadaki bütün Arnavutların kalbinin memnuniyetle dolduğu ifade eden Teqja, “Arnavutların yaşadığı bölge ve ülkelerden binlerce kişi bu camiyi ziyaret ediyor. Hatta camiyi ziyaret etmek için tur organizasyonu yapanlar da var. Hepimiz için bu kadar çok önem arz eden Tiran Namazgah Camii’ni ziyaret etmek için Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ ve diğer ülkelerde yaşayan Arnavutlar da gelenler arasında. Gün içerisinde camiyi ziyaret eden gayrimüslim turistler de var. Hatta duygulandığım durumlar oluyor. Boynunda haç taşıyan insanlar camiyi merak edip giren kişiler haçı çıkartıp ellerini kaldırıp dua ediyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Bu cami bütün ihtişamıyla başladığı gibi böyle devam edeceğini düşünüyorum. Konumu ve bulunduğu yeri de önemli. Bu cami Müslümanlar için gurur kaynağı oldu ve aynı zamanda Tiran şehrine bir güzellik kattı” dedi. Caminin bir sanat eseri de olduğunu kaydeden Teqja, “Dışarıdan gördüğünüz zaman muazzam bir şey, içeri girdiğinizde ise harika bir şey. Bu bir sanat eseri. Bu caminin inşaatına emek veren herkesten Allah razı olsun. Bu camiyi üstlenen olarak hem cami imamı olarak hem de Tiran Namazgah Cami Derneği Başkanı olarak söz verdiğimiz gibi Allah’a dua ediyorum. Bu camiyi canlı tutmak için Rabbim bize yardım etsin ve bu emaneti sonuna kadar götürelim ki bu cami cemaatin hizmetinde olsun” ifadelerini kullandı.

Camii inşaatının hikayesi 30 yıllık

Teqja, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Bu caminin açılışını hayal eden birçok cemaat bugün yaşamıyor ve açılışına katılamadı. Çünkü bu caminin inşaat hikayesi 30 yıllık. Müslümanlar için ne kadar güzel ve ne kadar büyük bir olay olduğunu siz düşünün. Allah bugüne yetişemeyenlere rahmet eylesin. Arnavutluk’ta bütün dinler uyum içerisinde yaşar. Burada bütün dinlerin kendilerine ait büyük mabetleri vardı. Katoliklerin kilisesi vardı, Ortodoksların da o şekilde. Bektaşilerin de merkezi vardı. Bu caminin açılması ile bunun tamamlandığını düşünüyoruz. Caminin en son inşa edilip açılması Müslümanların sabırlı olduklarına işaret ediyor. Nihayetinde bizim de camimizin açılmasıyla dinler uyumunu tamamladığını düşünüyoruz. Rabbime şükürler olsun. Bu duygularla ben tekrar bu muhteşem eserin yapılması için katkıda bulunan Türk halkına, özel çabası ve katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Arnavutluk hükümetine teşekkür ediyorum.”

Tiran Namazgah Camii

Tiran Namazgah Camii, 2 bin 415 metrekaresi iç alan olmak üzere toplam 10 bin metrekare alanıyla Balkanlar’ın en büyük camisi olma özelliğini taşıyor. İçinde ve dışında aynı anda 10 bin kişinin namaz kılabildiği caminin 56 metre yüksekliğinde 4 minaresi, 36 metre yüksekliğinde ana kubbesi ve 18 küçük kubbesi bulunuyor. Ayrıca, camide konferans salonları, sergi salonu, sınıflar, kütüphane, çalışma alanları, kültür merkezi ve farklı alanlar da yer alıyor.