Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan 30 yaşındaki Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 11. yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

Türkiye’de ilk yüz nakli yapılan 30 yaşındaki Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 11. yılını, ameliyatı gerçekleştiren doktorlarla pasta keserek kutladı.

Acar’ın yüz naklinin 11. yılı dolayısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan katıldı.

Rektör Özlenen Özkan, 11 yıl önce ‘yaramaz çocuk’ Acar’a yüz nakli yaptıklarını hatırlatarak,” Zaman çok hızlı geçti, neredeyse Uğur’un yüzü eskidi. İnşallah organ nakli diğer insanlara umut olur” dedi.

"Güzel bir hayatı olsun"

Aynı zamanda Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü de olan Prof. Dr. Ömer Özkan ise Uğur Acar’a yüz naklinin üzerinden 11 yıl geçtiğini belirterek, “Bir ömrün neredeyse yaklaşık onda biri. Hayırlı olsun 11 yıl geçti. Bu durumun farkına dün vardık. Bu tür ameliyatlar ülkemizdeki tıbbın önemini sağlık sisteminin gelişmişliğini ortaya koyuyor. Sağlık turizminin ülkemizdeki tıbbın popüleritesinde bir miktar emeğimiz olduysa çok mutluyum. O ülkede, kol, yüz, karaciğer, kalp nakli yapılıyor denildiği zaman ekonomik ve siyasi düzeyde imajınıza yardımcı oluyor. O nedenle biz AÜ olarak ülke imajına önemli katkıda bulunuyoruz. Uğur’a sağlıklı nice mutlu yıllar diliyoruz. Yaramaz falan diyoruz ama Uğur’dan memnunuz. Güzel düzenli bir hayatı olur, sağlıklı uzun bir ömrü olsun” dedi.

"Bizim tekniğimiz dünyada kullanılan"

Rahim nakli mevzuatının çıkmasını hasta ve ailelerin heyecanla beklediğini ifade eden Özkan, “ Olması gerekiyor çok bekleyen hastalar var. Artık yapılması gerekiyor. Pandemi nedeniyle kaybedilen dönem var. Dünyada bir kaç ülkede yaygınlaşmaya başladı. Düzenli kurallara uygun şekilde yapılması gerekir. Rahim nakli canlıdan da olabilir. Tecrübe arttıkça alt yapı geliştikçe ondan sonra canlıya geçmek gerekir. Bizim tekniğimiz kullanılıyor, canlıdan olan hastalarda komplikasyonlar oldu. Biz bunu öncelikle kadavradan geliştirmemiz gerekir. Bu ameliyatlar 50 merkezde yapılmayacak. Belirli yerde yoğunlaşması gerekir. İhtiyacı olan her yere yardım etmeye hazırız. 12 yıl oldu rahim nakli geçeli, bizim tekniğimizi 10-15 gün sonra insanlar geldi. Şuan kullanılan teknik bizim tekniğimizdir. Bizim tıbbımız için ileridir, çok mutluyuz. Behçet hastalığımız var. Behçet tanısını koymuş adı Türk, hastalığa ismini vermiş insanlara gelecekte bizim tekniğimizle anılır. Rahim nakli yaygınlaştıkça değeri daha anlaşılacaktır. Bu sıradan bir ameliyat değil. Bizim için gurur verici” diye konuştu.

"Çift hanelere geçtim"

Söyleyecek söz bulamadığını dikle getiren Uğur Acar, “Kelime bile bulamıyorum. Sağlık sektörüne doktorlarımıza kelime bile üretemiyorum. Kutlamada tek haneden çift hanelere geçtim. Rektör hocama, Ömer Özkan hocama, organ bağışında bulunan aileye teşekkürler. Artık traş olabiliyorum, aynaya bakıyorum. Çocuklar artık korkmuyor. Yeniden doğmuş gibiyim. 11 yaşındaki bir kişisin ama 30 yaşındasın”dedi.

Konuşmaların ardından Acar, doktorlarla birlikte pasta kesti.