Türkiye’nin ilk yüz nakli operasyonu yapılan Uğur Acar, yeni yüzüyle geçirdiği 13’üncü yılını ziyaret ettiği Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’la pasta keserek kutladı. Prof. Dr. Ömer Özkan, yüz nakli gibi karmaşık operasyonların başarılı şekilde gerçekleştirilmesine rağmen, organ bağışı konusunda hala ciddi bir yetersizlik olduğunu söyleyerek, “Bağışla hayata tutunan bazı hastalarımızın aileleri bile organ bağışı konusunda donör olmayı kabul etmiyor” dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde henüz bir aylıkken çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yüz nakli başarıyla yapıldı. Türkiye’nin ilk yüz nakli operasyonu, sadece Acar’ın değil, yüz nakli bekleyen onlarca hastanın da umut ışığı oldu. Yeni yüzüyle 13’üncü yılını dolduran Uğur Acar, operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan ile bir araya geldi. Ziyarette yıl dönümü için hazırlanan yaş pastayı kesen Uğur Acar, Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan’a teşekkür etti.

Onlarca hastaya umut oldu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’nin ilk yüz naklinin üzerinden tam 13 yıl geçtiğini ve bu tarihi operasyonun, sadece tıbbi bir başarı değil, aynı zamanda insanlık adına önemli bir adım olduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi olarak Türkiye’de daha önce yapılmayanı gerçekleştirmek sadece bilim dünyasına değil, yüz nakli bekleyen onlarca hastaya da umut olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Bu süreçte ilk hastamız olan Uğur Acar’ın cesareti, güçlü duruşu hem bize hem de nakil bekleyen bir çok hastaya ilham oldu. Bugün de Uğur’un yeni yüzüyle geçirdiği 13’üncü yılı kutluyoruz ve onun nice sağlıklı, mutlu yıllar görmesini diliyoruz” dedi. Rektör Özkan, yeni hastane binasıyla sağlık hizmeti kapasitelerini çok daha yukarıya taşıyacaklarını ve insan hayatına dokunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin ilk yüz nakli operasyonunu gerçekleştiren ekibin başındaki Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, 13 yıl önce yapılan bu tarihi operasyonun o dönemde büyük ilgi uyandırdığını belirtti. Uğur Acar’ın sağlık durumunu düzenli olarak takip ettiklerini ifade eden Özkan, sağlıkla sürdürülen bir yaşam için Acar’ın beslenme ve uyku düzenine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

“Bağışla hayata tutunan bazı hastalarımızın aileleri bile donör olmayı kabul etmiyor”

Prof. Dr. Ömer Özkan, yüz nakli gibi karmaşık operasyonların başarılı şekilde gerçekleştirilmesine rağmen, organ bağışı konusunda hala ciddi bir yetersizlik olduğunu söyledi. Özkan, “Yüz nakli bir yana, karaciğer, böbrek, rahim, kalp gibi hayati organ bağışları bile maalesef çok düşük seviyelerde. Bağışla hayata tutunan bazı hastalarımızın aileleri bile organ bağışı konusunda donör olmayı kabul etmiyor” dedi.

Uğur Acar da bu anlamlı günde duygularını paylaşarak sağlık dolu 13 yılı geride bırakmanın mutluluğunu dile getirdi.