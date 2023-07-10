Antalya’nın Kepez Drag Pisti, hafta sonu drag yarışlarına ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin farklı illerinden ve KKTC’ den katılan 82 yarışmacı birincilik kupası için yarıştı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de yarışlara Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile Kepez Drag Pisti’ne çıktı. Başkan Tütüncü, yarışlarının en heyecanlı anlarının yaşandığı start-finish düzlüğünde yerli otomobil ile yol aldı.

Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen Otodrag Yarışları, hız tutkunlarını bir araya getirdi. 8 Temmuz Cumartesi günü ısınma, antrenman ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan yarışlar, 9 Temmuz Pazar günü heyecanlı yarışlarla devam etti. Kepez Drag Pisti’ndeki yarışları izleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de hız tutkunlarının heyecanına TOGG ile ortak oldu. Başkan Tütüncü, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG ile Kepez Drag Pisti’ne çıktı.

Yerli otomobil ile pistte TOGG rüzgârı estiren Başkan Tütüncü “Bugün sizlerle sevgi dolu ortamı paylaşmaya ve yarışların heyecanını sizlerle yaşamaya geldim. Sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Kepez’i motor sporlarının önemli bir merkezi haline getireceğimizi söylemiştik. Antalya’mızın bu güzide ilçesinde bunu başardık. Antalya’nın tamamında gençlerin motor sporlarını gönül rahatlığıyla yapabilecekleri bir ortamı hep beraber sağlayacağız” dedi. Kepez Drag Pisti’nde heyecan verici yarışların ardından derece yapan sporculara günün sonunda kupa ödülü verildi.