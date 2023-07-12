Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, 2023 yılının ilk yarısında Türkiye’nin yaş meyve ve sebze ihracatının yüzde 17 artışla 1,69 milyar dolar düzeyine ulaştığını, bu performansa Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri tarafından yüzde 46 oranında destek verdiğini açıkladı. Başkan Gürüz, “Yaş meyve sebze sektörünün lideri olan Birliğimiz, 2023 yılının Ocak-Haziran ayları arasında yüzde 17 artışla 779,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi” dedi.

Yaş meyve sebze sektörünün milli ekonomiye sağladığı net döviz girdisi, hasat sürecinden paketlemeye, nakliye aşamasından ihracata kadar olan süreçte milyonlarca insana istihdam oluşturması dolayısıyla stratejik önem taşıdığını kaydeden Başkan Gürüz, “Üreticilerimizin alın teri ve emeğinin uluslararası pazarlarda daha yüksek değerlerle karşılık bulması ve Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yaraşır bir gurur tablosu oluşturmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere pazar çeşitliliğini artırmaya çalışıyoruz”

Türk yaş meyve sebze sektörünün ihracatında Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkelerinin ağırlıklı olduğunu kaydeden Başkan Gürüz, şunları söyledi:

“Ana pazarlarımızdaki varlığımızı güçlendirirken Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere pazar çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimize yönelik olarak, çevre dostu olan zirai mücadele yöntemlerinin seçilmesi, hasat ve hasat sonrası işlemler ile ilgili üretici ve hasat işçilerinin eğitilmesi, paketleme ve pazarlama konularında geniş çalışmalar yürütüyoruz. Sektörümüze fayda sağlayacak heyet ve fuarlara katılarak ‘Türk malı kalitelidir’ algısını güçlendirmek için önemli hamleler yapıyoruz.”

En fazla yaş meyve ve sebze ihracatı Rusya, Romanya ve Almanya’ya

Türk yaş meyve ve sebze sektörünün yılın ilk yarısındaki performansını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürüz, “Haziran ayında 273 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörümüz, yılın 6 ayında 1 milyar 696 milyon dolar değere ulaştı. Ocak-Haziran ayları arasında 2 milyon 277 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren sektörümüzün en fazla ihraç ettiği ürünler domates, mandalina ve biber oldu. Bu dönemde yüzde 32 artışla 326 milyon dolarlık domates, yüzde 35 artışla 228,4 milyon dolarlık mandalina ve yüzde 51 artışla 180,2 milyon dolarlık biber ihraç ettik. Yılın ilk yarısındaki yaş meyve sebze ihracatımızda en büyük pazarlarımız Rusya, Romanya ve Almanya oldu. Rusya’ya yüzde 10 artışla 498,2 milyon dolarlık, Romanya’ya yüzde 42 artışla 180 milyon dolarlık ve Almanya’ya yüzde 26 artışla 156,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu Suudi Arabistan, Avusturya ve Polonya pazarları ihracat hacminde anlamlı artışlar yakaladığımız ülkeler oldu” diye konuştu.

Yaş meyve sebze ihracatının lideri Mersin

Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatında Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin (AKİB) sorumluluk bölgesinde yer alan illerin etkinliğinin 2023’ün ilk yarısında da artış kaydettiğini vurgulayan Gürüz, “Ocak-Haziran ayları arasında en fazla yaş meyve sebze ihraç eden illerimiz arasında Mersin ilk sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında yüzde 17 artış sağlayan Mersin ilimiz, 414,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Hatay ilimiz yüzde 10 artışla 250 milyon dolarlık, Adana ilimiz yüzde 30 artışla 89,4 milyon dolarlık, Karaman ilimiz yüzde 141 artışla 13 milyon dolarlık ihracat değerine ulaştı” şeklinde konuştu.