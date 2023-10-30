Türkiye’de ilk defa yapay zeka ile yapılan Cumhuriyetin yeni yüz yılı temalı resimler, Sason ilçesinde açılan sergide sanatseverlerin beğenine sunuldu.

Yapay zeka diğer sektörlerde de olduğu gibi sanat dünyasında da heyecan ve kaygı uyandırmaya başladı. Bilgisayara verilen komut ile yapılan resimler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sason ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü personelleri tarafında Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Türkiye’de ilk defa yapay zeka ile yapılan 20’ye yakın yapay zekanın gözüyle Cumhuriyet temalı resim sanatseverlerden tam not aldı.

Yapay zeka ile resim sergisinin Türkiye’de ilk olduğunu belirten Sason Milli Eğim Müdürü Veysi Bozkurt, yeni yüz yılın yapay zekanın hayatımızda daha fazla yer alacağı bir yüz yıl olacağını söyledi.

Bozkurt, “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının yapay zeka gözüyle yaptığımız resimlerin sergisini bu gün halkımıza arz ettik. Bölgemizde yapay zekanın kendi gözüyle yapmış olduğu ilk resim sergisidir. Bu sergide kültürel unsurlarımız, Cumhuriyet unsurları göz önünde bulunduruldu. Modern dünyada ülkemizin de bu alanda yerini alması gerektiğini düşünerek böyle bir çalışma yaptık. Önümüzdeki yüz yıl yapay zekanın daha etkin olacağı bir yüz yıl olacağına inanıyorum. Temasal olarak Cumhuriyetimizi ön plana çıkardık. Cumhuriyetimiz hep var olsun” dedi.