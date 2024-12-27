Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Türkiye’de araç kiralama sektöründe ulusal mesleki yeterlilik belgesi verebilen ilk ve tek belgelendirme merkezi oldu. ATSO MESEM’in düzenleyeceği sınavlarda başarılı olanlar, uluslararası geçerliliğe sahip belgelerle profesyonelliklerini kanıtlayacak.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), mesleki yeterlilik ve istihdam alanında sektöre öncülük eden önemli bir projeye imza attı. ATSO, Türkiye’nin araç kiralama sektöründe ulusal mesleki yeterlilik belgesi verebilen ilk ve tek yetkili odası ve belgelendirme merkezi oldu. ATSO Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi (ATSO MESEM), “Araç Kiralama Danışmanı Seviye 4” mesleğine yönelik sınav ve belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamladı.

ATSO MESEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yetkilendirilerek uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi düzenleme yetkisini kazandı. ATSO’nun 46. Meslek Komitesi ve sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje, araç kiralama sektöründeki hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, “Antalya’nın turizmdeki öncü rolü düşünüldüğünde, bu proje şehrimizin ekonomik ve sektörel kalkınmasında kritik bir adım. Sadece Antalya değil, Türkiye genelinde araç kiralama sektörüne profesyonellik ve standart kazandırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası geçerlilik ve genişleyen meslek grupları

ATSO MESEM’in sınavlarında başarılı olan adaylar, TÜRKAK ve MYK onaylı uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgelerine sahip olacak. Bu belge, çalışanların yurt içinde ve dışında yetkinliklerini kanıtlamalarına imkan tanıyor. ATSO, araç kiralama danışmanı mesleğinin yanı sıra yiyecek içecek sektöründe servis görevlisi, bar görevlisi, servis yöneticisi ve barista gibi mesleklerde de sınav ve belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamladı.

İlk sınavlar Ocak ayında

Başkan Yusuf Hacısüleyman, bu yenilikçi projenin sektörel standartları yükselteceğini belirtti. Hacısüleyman, “Sektörde çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini belirlemek ve uluslararası geçerliliğe sahip akredite belgelerle nitelikli insan kaynağını sektöre kazandırmak adına önemli bir adım attık” dedi.

Araç kiralama danışmanlığı alanındaki ilk sınavların Ocak ayında yapılacağını duyuran Hacısüleyman, Şubat ayında düzenlenecek özel bir törenle belgelerin sektör çalışanlarına takdim edileceğini açıkladı. Ayrıca, törende “Araç Kiralama Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı bir panel düzenlenerek sektörel sorunlara çözüm önerileri ele alınacak.

Başvurular başladı

Mesleki yeterlilik belgesi almak isteyen işletme ve çalışanlar, başvurularını www.atsomesem.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Yazılı ve uygulamalı değerlendirmelerle gerçekleştirilecek sınavlar, sektör çalışanlarının bilgi ve becerilerini ölçerek nitelikli bir iş gücünün oluşmasına katkı sağlayacak.