Sakarya Üniversitesinin öğrenci topluluklarından biri olan Gençlik ve Gönüllülük Topluluğu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Kulübü unvanını kazandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından onaylanan bu gelişme, topluluğun gönüllülük, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında yürüttüğü çalışmaların uluslararası düzeyde tanınmasını sağladı. Başlangıçta üniversite ortak seçmeli dersi olarak uygulanan Gençlik ve Gönüllülük dersi, öğrencilerin ilgisi ve aktif katılımıyla kısa sürede bir topluluğa dönüştü. Sakarya Üniversitesi öğretim görevlisi Abdullah Şenaslan’ın rehberliğinde yürütülen bu süreç, gençlerin teorik bilgilerini pratik projelere dönüştürmelerine imkan tanıdı. Türkiye’de eğitim veren diğer üniversitelerdeki gençlik toplulukları arasında UNESCO Kulübü unvanını kazanan ilk ve tek oluşum olan Gençlik ve Gönüllülük Topluluğu, yeni projeleriyle adını sıkça duyuracak.