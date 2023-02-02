Bu yıl 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 11’incisi düzenlenecek “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için hazırlıklara başlandı.

Bu yıl 25-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 11’incisi düzenlenecek “Nisan’da Adana’da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için hazırlıklara başlandı.

Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olarak dünyanın sayılı karnavalları arasına girmeyi başaran “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı”nın, düzenlendiği her yıl olduğu gibi yine binlerce yerli ve yabancı turisti Adana’ya çekmesi bekleniyor. Karnaval Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”ne dahil edilmesiyle birlikte çok daha zengin bir içerikle düzenlenecek.

Karnaval Komitesi’nden hazırlıklarla ilgili yapılan açıklamada, ”karnavalın ruhuna uygun” etkinlik projelerinin titizlikle değerlendirildiği belirtilerek, “Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru alıyoruz. Karnavalımızın bir parçası olmak için gelecek proje, karnaval aktivitesi, sergi, söyleşi, sportif etkinlikler ve diğer öneriler yoğun bir şekilde komitemize ulaşıyor. Şehrin uygun mekânlarında, yerlerin doğru şekilde planlanabilmesi için bu yeni başvuruların mümkün olduğunca önceden yapılması, komitenin değerlendirmelerini daha sağlıklı yapabilmesi ve aktivitelerin en doğru şekilde planlanması için önemli bir konu. Komitemiz tarafından uygun görülen etkinlik önerileri ve projeler "nisandaadanada.com" adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır” denildi.

"İki bayramı yaşayacağız"

Karnavalın Fikir Önderi Ali Haydar Bozkurt, 2023 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı programında çok ilgi çekici projeler ve çok renkli etkinliklerin yer alacağını söyledi. Karnavalın Ramazan Bayramı’nın hemen bitiminde başlayacağını hatırlatan Bozkurt, “Bu yıl 25-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz karnaval ile iki bayramı arka arkaya yaşayacağız. Her yıl sürprizlerle dolu karnavallar yaşadık. Sanatçılarımız, yurt içinden ve yurt dışından gelen etkinlik gruplarımız, yerel ve ulusal topluluklarımız ile spordan sanata, sanattan eğlenceye kadar birçok etkinlikte buluşacağız. Bu yıl da büyük sürprizleri yaşatacağız. Adana’ya geleceklere hafızalarından çıkmayacak karnaval günleri sözünü ve memnun ayrılacaklarının garantisini veriyoruz" dedi.

Karnavalın moral-motivasyon açısından olduğu kadar Adana ve bölge ekonomisine büyük katkı yaptığına da dikkat çeken Bozkurt şunları kaydetti:

"2013 yılında ilk karnavalımızı düzenlerken bir dostluk, kardeşlik ve sevgi çatısı altında buluşalım, tüm dünyaya Adana’dan seslenerek bu güçlü enerjiyi yayalım amacını taşımıştık. Bu yıl 11. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda da aynı duygu ve istekleri taşıyoruz. El ele kol kola birlik ve sevgi mesajımızı tüm insanlığa iletiyoruz. Büyük ve güçlü bir ülkenin insanları olarak yarına olan inanç ve umudumuzu da hiç kaybetmiyoruz. Birlikte gülümsemeyi, kimsenin kimseyi herhangi bir farklılığından dolayı ötekileştirmediği, hoşgörü temelinde dostluğa her zaman zemin oluşturan bu buluşma bizleri mutlu ediyor. Bunun yanında karnavalımızın Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”nde olması da büyük destek sağlayacaktır. Bu destekle bu yıl çok daha fazla yerli ve yabancı ziyaretçinin karnavala katılımını bekliyoruz. Tek sahibi Adana halkı olan karnavalımız bu yıl da çok renkli geçecek.”