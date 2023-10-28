Kula’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet’in 100.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ilçe protokolü, öğrenciler ve doğaseverler, Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula Jeopark sahasında yürüyüş gerçekleştirdi.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Manisa’nın Kula ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet’in 100.yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor. Bu çerçevede Kula Kaymakamlığı önderliğinde yürütülen kutlama etkinlikleri, sabah saatlerinde Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO tescilli jeoparkı olan Kula Jeopark’ında devam etti. Ellerindeki Türk bayrakları eşliğinde jeopark sahasında toplanan ilçe protokolü, öğrenciler ve doğa severler, jeopark sahası içerisinde bulunan yürüyüş güzergâhında yürüyüş yaptı. Türkiye Yüzyılı için çeşitli sloganlar atıp marşlar söyleyen kalabalık, doğal güzellikler arasında bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan vekili Nejat Gülmez, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, öğrenciler, sporcular ve doğaseverler katıldı.