Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gelişmeleri süren, şehrimizin ve ülkemizin turizmi için oldukça önemli bir yere sahip olan ülkemizin ilk ve tek Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 2019 yılında yapılan son denetimin ardından yasal sürece göre dört yıl sonra UNESCO denetimine tabi tutuldu.

Salihli ve Kula ilçelerinde jeosit alanlarını inceleyen ve denetimden geçiren UNESCO müfettişleri İrlandalı John Galloway ve Fransız Jean-Luc Desbois, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi ve Salihli Belediyesi tarafından ağırlandı. Türkiye’nin ilk ve tek jeoparkı olma özelliğini taşıyan ve 2013 yılında UNESCO tarafından tescil belgesi alan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı, 4 yılda bir yapılan UNESCO denetlemesi çerçevesinde 14 Temmuz Cuma günü itibariyle yeniden UNESCO denetimine tabi tutuldu. Bu çerçevede UNESCO müfettişleri İrlandalı John Galloway ve Fransız Jean-Luc Desbois, Salihli’de Müdire Hanım Konağında yapılan toplantıdan sonra, Artemis Tapınağı, Gymnasium, Sart Harabeleri, Bintepeler, Adala Atatürk Evi, Adala Kız Köprüsü, Adala Kanyonu’nu gezdiler. Salihli Kurşunlu Kaplıcaları’nda ağırlanan müfettişler, denetimin Salihli ayağının son akşamında, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Azmi Açıkdil, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, jeopark danışman hocaları Prof.Dr.Tuncer Demir, Doç. Dr. Ahmet Serdar Aytaç Salihli Belediyesi tarafından hazırlanan, Bizim Ev Sosyal Tesisleri’nde akşam yemeğinde ağırlandılar. Yemekte, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda hediyelerini takdim etti.

UNESCO müfettişleri, 15 Temmuz Cumartesi günü itibariyle denetimler için Kula ilçesine geçti. İlçede Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen tarihi Kula Çarşısı, Peri Bacaları, yerli otomobilimiz TOGG’a rengini veren Çakırca Bazal Sütunları, jeopark müzesi olarak kullanılan Eski kilise, Büyükşehir Belediyesinin restore ettiği Kula Belediyesinin halı atölyesine dönüştürdüğü Dr. Aris Evi’nde Sultan Gençtürk Hoca’nın yetiştirdiği kadın öğrencilerinin dokudukları halıları ilgiyle izleyen müfettişler daha sonra, Kula Belediyesi’nin yaptığı sokak sağlıklaştırma uygulamalarıyla canlı bir görünüm kazanan Kula Tarihi Evleri sokaklarından, fantastik bir görünüme sahip Jeopark Ziyaretçi Merkezi, Kula Divlit, Sandal Divlit bölgeleri ve lav akıntılarının içinde yürüyüş yolları ve ahşap köprüler denetlendi ve gezildi. Kula’da Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve Kula Belediyesi tarafından otele dönüştürülen Essanlar Konağı’nda ağırlanan UNESCO heyetine, Jeopark Ziyaretçi Merkezi hakkında ve merkez içine yapılacak olan müze hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. 16 Temmuz Pazar akşamı yapılan veda yemeğinden sonra müfettişlere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun’un hediyeleri takdim edildi.

Kadın dernekleri de ziyaret edildi

Öte yandan denetimler esnasında Salihli’de kadın kooperatifleri de ziyaret edildi. Aynı şekilde Kula’da da Nar Çiçeği Kadın Derneği, Kadınlar Kooperatifi ziyaret edildi ve turizm ile ilgili yaptıkları hediyelik eşyalar hakkında bilgiler alındı. İyi geçen bir denetim sürecinin ardından müfettişler, ülkelerine uğurlandı.