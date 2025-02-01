Antalya’nın Manavgat ilçesi, 28-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye’nin ilk Uluslararası Pickleball Turnuvası’na ev sahipliği yaptı.

Manavgat’ta beş yıldızlı bir otelde düzenlenen Uluslararası Pickleball Turnuvası’na, 11 farklı ülkeden 68 sporcu katıldı. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, zorlu mücadelelerde karşı karşıya gelerek şampiyonluk için ter döktü. Uluslararası Pickleball Federasyonu Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen turnuva, sporun Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak ve ülkenin uluslararası spor organizasyonlarındaki yerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonlar belli oldu

Turnuvanın sonunda düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporcular kupalarına kavuştu. Törene, Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, Türkiye Pickleball Yönetim Kurulu Başkanı Serap Yücesir, Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya ve Manavgat Belediye Meclis Üyesi Ayşe Zehra Şenel Akın katılarak sporculara ödüllerini takdim etti.

Turnuva kapsamında üç farklı kategoride yapılan mücadeleler sonucunda kazanan isimler belli oldu. Tek Kadınlar kategorisinde Belin Tekin üstün performansıyla birincilik kupasının sahibi olurken, Tek Erkekler 12-35 yaş kategorisinde Hercilio Cabieses şampiyonluk sevinci yaşadı. Tek Erkekler 35+ yaş kategorisinde ise Serhat Doğu Gündoğdu birinciliğe ulaşarak turnuvanın kazananları arasında yer aldı.

"Manavgat spor turizminde önemli bir merkez"

Ödül töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Öztürk, ilçenin uluslararası spor etkinliklerine ev sahipliği yaparak dünya çapında tanınırlığını artırdığını vurguladı. Manavgat’ın spor turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Öztürk, bu tür organizasyonların devam etmesi için yatırımların artarak süreceğini ifade etti.

Pickleball nedir?

Son yıllarda popülerliği hızla artan pickleball, tenis, badminton ve masa tenisinin birleşiminden oluşan dinamik bir spor dalı olarak biliniyor. Açık ve kapalı alanlarda oynanabilen bu sporda, oyuncular ağ üzerinden birbirlerine özel tasarlanmış bir topu göndererek sayı kazanmaya çalışıyor. Tenisle benzer kurallara sahip olan pickleball, oyuncuların topa hem havada hem de bir kez sekmesinin ardından vurabilmesi gibi kendine özgü kurallarla farklılaşıyor.