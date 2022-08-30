Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olan ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsleri bugün itibarıyla hizmete aldı. Çevre dostu 10 elektrikli otobüs, vatandaşları TEKNOFEST KARADENİZ’in gerçekleştirildiği Çarşamba Havalimanı’na ücretsiz taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk olan ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsleri bugün itibarıyla hizmete aldı. Çevre dostu 10 elektrikli otobüs, vatandaşları TEKNOFEST KARADENİZ’in gerçekleştirildiği Çarşamba Havalimanı’na ücretsiz taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi kent içi toplu ulaşımda kullanılacak elektrikli otobüsler ile hizmet vermeye başladı. Türkiye’de ilk olarak ultra hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüsler bugün itibariyle toplu ulaşımda kullanılmaya başlandı. 10 elektrikli otobüs, gün boyu Tekkeköy Tramvay Durağından vatandaşları Çarşamba Havalimanı’ndaki TEKNOFEST Karadeniz alanına ücretsiz götürdü.

Ultra Hızlı Şarj Özellikli Elektrikli Otobüs ve Şarj Sistemleri Sözleşmesi’ni geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla imzalayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği proje ile egzoz gazını ortadan kaldıran, çevre temizliğine büyük katkı sağlayan, yakıt tasarrufuyla da işletme maliyetini düşüren toplu ulaşım sistemine geçiyor.

Yanma ve patlamaya karşı gerekli standartlara sahip bataryaları ile 80 kilometre menzili bulunan otobüsler, karbon salımı ve gürültü kirliliğini de azaltacak. ASELSAN ve bir firma iş birliği ile geliştirilen Türk otomotiv sanayisinin ilk yüzde 100 yerli elektrikli otobüsleri Avenue EV artık yollarda. Toplam 20 adet elektrikli otobüsün toplu taşıma sistemine dahil edilmesi planlanıyor.

Elektrikli otobüse binen vatandaşlar, görüşlerini dile getirdi.

“Elektrikli otobüsler çevre kirliliğini azaltacak”

Efe Ay, elektrikli otobüslerin hizmet vermeye başlamasının çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyerek, “Günümüzde çoğu araç da fosil yakıt kullanıldığı için çevre kirliliği çok fazla oluyor. Egzozlardan çıkan dumanlar atmosferi çok fazla kirletiyor. Otobüslerin elektrikli olması çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Çok güzel bir yatırım bence çok beğendim. Temiz enerji tüketiyor elektrik olduğu için geri dönüştürülebilir bir enerji. Samsun’un bu kadar gelişmiş olduğunu ben bilmiyordum çok hoşuma gitti. Bu otobüsler tüm Türkiye’de yaygınlaşırsa çok güzel olur” dedi.

“Çok güzel bir uygulama”

Elektrikli araçların giderek yaygınlaştığını ve böyle devam etmesi gerektiğini söyleyen Melih Bekir Oymagil, “Çağımızda artık elektrikli araçlar giderek yaygınlaşmaya devam ediyor. Teknoloji buna doğru yöneliyor. Elektrikli sistemler akıllı şehirlere uyumlu oluyor. Otobüslerin elektrikli olması hem daha çevreci hem de yeni sistemlere güncel bir şekilde ayak uydurabileceği için çok güzel. Elektrikli araçların toplu taşımada kullanılması çok güzel bir çalışma” diye konuştu.

“Çevre dostu otobüsler”

Ömer Faruk Özüyağlı, elektrikli otobüslerin çevre dostu yatırımlar olduğunu söyleyerek, “Dünyada fosil yakıt kullanımı git gide azalıyor. Elektrikli araçlara dünya dönmeye başladı. Elektrikli otobüslerin faaliyete geçmesi çevre için gayet olumlu bir gelişme. Geleceğe yatırım demek” şeklinde konuştu.

“Samsun’a büyük katkı sağlayacak”

Elektrikli otobüslerin Samsun’a çok önemli ve büyük bir katkı sağlayacağını dile getiren İbrahim Sefa Güneysu, “Elektrikli otobüslerin hizmete girmesi fosil yakıtların yaptığı hava kirliliğinin önüne geçecek. Şehrimiz için, insanlarımız için çok iyi bir çalışma” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ASELSAN iş birliğinde, Türk mühendisleri tarafından yerlileştirilen, yüksek performanslı, çevre dostu, lityum pilli, ultra hızlı şarj özellikli yüzde 100 elektrikli otobüsler TEKNOFEST ile birlikte hizmete alındı. Otobüslerimizi ultra hızlı şarj ediyoruz. Bugün itibariyle hizmete alınan otobüslerimiz Samsun’umuza çok yakışacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.