Türkiye’de ilki gerçekleştirilen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, Adana’da açıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, ”250 stant var, alan tamamen doldu. Yerimiz olsaydı muhtemelen 350’ye yakın stant olacaktı. Umduğumuzun üzerinde ciddi bir ilgi oldu” dedi.

Türkiye’de ilki gerçekleştirilen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, Adana’da açıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, ”250 stant var, alan tamamen doldu. Yerimiz olsaydı muhtemelen 350’ye yakın stant olacaktı. Umduğumuzun üzerinde ciddi bir ilgi oldu” dedi.

Adana’da düzenlenen Tespih ve Doğal Taşlar Fuarı, aynı zamanda bu alanda Türkiye’nin ilk fuarı olma unvanını aldı. Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılış kurdelesini Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve davetlilerle birlikte kesti. Açılışta konuşan Vali Elban, ”Bu yıl içerisinde bir fuar yapma konusu gündeme geldi. Tabii bunun bir profesyonel fuarcılık şirketi üzerinden yapılması da mümkün olmadı. Tamamen arkadaşlarımızın özel gayretleri ve çabalarıyla bugünkü fuarımız ortaya çıktı" dedi.

“Türkiye’den 71 il katılırken, yurt dışından 30 farklı ülke geldi”

250 stant ile alanın tamamen dolduğunu dile getiren Vali Elban, ”Yerimiz olsaydı muhtemelen 350’ye yakın bir stant olacaktı. Umduğumuzun üzerinde ciddi bir ilgi oldu. Ülkemizin 71 ilinde katılım var esnaf olarak. Yine hem Orta Doğu’da 6-7 ülke hem de Avrupa’da 6-7 ülke olmak üzere 30’a yakın yurt dışından katılım var. Hem yurt dışından hem de ülkemizden bu işin koleksiyonerleri buradalar, üstatları burada. Dolayısıyla bu fuar hakikaten hak ettiği değeri ilk denemesinde bana göre yakaladı. Biz birincisini yapıyoruz diyoruz ama bugün itibarıyla bu fuar geleneksel hale geldi diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Fuarda stant açan tespih ustası İbrahim Koca, ”Fuar Türk tespih camiasına geç kalınmış bir karardır. Adana tespih camiasının önderlerinin girişimiyle böyle bir fuarın kurulması, Türk tespih camiasına hem tanışma hem de ticaret açısından ciddi bir etkisi oldu. Fuar açılalı 3-4 saat oldu, gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi var. Yerinde bir organizasyon olmuş” dedi.