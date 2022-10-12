Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilikçi öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve yenilikçi pedagojilerin kullanılmasını destekleyen Geleceğin Sınıfını Tasarlama Projesi çerçevesinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk öğrenme laboratuvarının açılışı il ve ilçe milli eğitim yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilikçi öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve yenilikçi pedagojilerin kullanılmasını destekleyen Geleceğin Sınıfını Tasarlama Projesi çerçevesinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk öğrenme laboratuvarının açılışı il ve ilçe milli eğitim yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yenilikçi öğrenme ortamlarının geliştirilmesi ve yenilikçi pedagojilerin kullanılmasını destekleyen Future Classroom Lab- Geleceğin Sınıfını Tasarlama Projesi çerçevesinde İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde öğrenme laboratuvarı kuruldu. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından hibe sağlanan proje İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi tarafından yürütülürken, proje ortakları arasında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yer alıyor.

“Geleceğin Sınıfı Geleceğin Öğretmenleri Projesi" dahilinde yapılan öğrenme laboratuvarının açılışına üniversitenin yetkililerinin yanı sıra Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Gözüdok, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Türkoğlu, Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü Sümeyye Hatice Eral, FCL Türkiye Ekibi Proje Personeli/Eğitmen Büşra Söylemez, FCL Türkiye Ekibi Proje Personeli /Eğitmen Şükran Koç ve okul müdürleri katıldı.

Türkiye’nin ilk öğrenme laboratuvarı

Açılışta İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan, katılımcılara proje hakkında bilgi verdi. İAÜ Eğitim Fakültesinin ülkede ilk defa üniversite düzeyinde FCL modelinde bir öğrenme laboratuvarı kurulumu gerçekleştirdiğini ifade eden Dr. Topalsan, “Üniversite bünyesinde kurulan öğrenme laboratuvarında geleceğin öğretmenlerinin yetişmesi için 14 haftalık bir üniversite ders içeriği geliştirildi. YÖK genelinde uygulanması için gerekli otoritelere sunulacak” dedi.

Amaç öğretmen ve öğrencilerin becerilerini geliştirmek

Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük de, “Proje 2021 yılında Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan tarafından yazılmış olup, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir. Proje ile Küçükçekmece ve Üsküdar ilçelerinde yer alan ilkokullarda iki adet, Beşiktaş ilçesinde yer alan Bilim ve Sanat Merkezinde bir adet ve İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde bir adet, toplam 4 adet Geleceğin Sınıfının FCL açılması, donatılması, öğretmen ve aile eğitimlerinin verilmesi amaçlanmaktadır” diyerek şunları söyledi:

“Bu anlamda yüksek düzeyde performans gösteren öğrencilerin oranını artırmaya yönelik dizayn edilen bu projenin genel amacı, öğrenme ve öğretme sürecinde değişen stilleri destekleyecek yenilikçi bir öğrenme laboratuvarının oluşturulmasını sağlamaktır. Geleceğin sınıfları Future Classroom-FCL olarak adlandırılan bu öğrenme laboratuvarlarında farklı öğrenme alanları desteklenecek ve sürece dahil olacak öğrenci ve öğretmenlerin kilit becerileri geliştirilecektir.”

Geleceğin yenilikçi uygulamalarını merak eden ve okullarında geleceğin sınıflarını oluşturmak isteyen öğretmenlerin farkındalıklarının arttırılmasının önemli olduğunu belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Avcı, “Küçükçekmece ve Üsküdar ilçelerinde eğitim gören 1. sınıf, 2. sınıf, 3. sınıf, 4. sınıf 500 ilkokul öğrencisi, Beşiktaş ilçesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezi’nde öğrenim gören 50 öğrenci, öğretmen eğitimi programı kapsamında proje faydalanıcısı 50 öğretmen faydalanacaktır” dedi.

Öğretmenler ve öğrenciler eğitim alacak

Projede görev alacak öğretmenlerin proje öncesinde günde sekizer saatten 5, cumartesi günü boyunca toplam 40 saat eğitim alacağını söyleyen Avcı, “40 saatlik öğretmen eğitimleri sonrasında eğitim alan 50 öğretmen tarafından geliştirilen tüm senaryolar, üniversite bünyesinde yer alan alanında uzman akademisyenler tarafından geliştirilen senaryolar ve Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ekibi tarafından verilen senaryo örneklerinden oluşan bir adet ilkokul öğrenme senaryoları kitapçığı oluşturulacaktır. Öğretmenler tarafından belirlenmiş öğrenci grupları ile 10 haftada toplam 20 saat ders yapılacak ve öğrencilerle birlikte üç farklı disiplinde 5 farklı öğrenme senaryosu işlenecektir. Projeye kabul edilen öğrencilerin ailelerine yönelik eğitimler yüz yüze oturumlar şeklinde yürütülecektir. Öğretim programı 6 hafta ve her hafta 4 saat olacak şekilde toplam 24 saatten oluşmaktadır. Bu program üç farklı ilçede ayrı ayrı verilecektir” dedi.

Açılışın ardından İAÜ öğretim üyeleri ve Milli Eğitim yetkilileri, üniversite tarafından oluşturulan öğrenme laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. Öğrenme laboratuvarı hakkında görevlilerden bilgi alan yetkililer, burada yer alan alet ve ekipmanları inceledi.