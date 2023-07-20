Sille Mahallesinde yer alan ve restorasyonu Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılan tarihi Sille Subaşı Hamamı "Mimarlık Müzesi"ne dönüştürülüyor.

Konya’nın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sille, merkez Selçuklu Belediyesinin yapmış olduğu restorasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede restorasyonu tamamlanarak yeniden tarihi kimliğine kavuşan Sille Subaşı Hamamı Selçuklu Belediyesi ve Konya Mimarlar Odası arasında yapılan örnek işbirliği ile Türkiye’nin ilk Mimarlık Müzesine dönüştürülüyor.

Selçuklu Belediyesi ve Mimarlar Odası’nın üzerinde uzun süredir çalışması devam eden bir protokolü imza altına almak amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Mimarlar Odamızla güzel bir iş birliği yaparak Konya’mıza bir mimarlık müzesini birlikte inşallah kazandırmış olacağız. Tabii mimarlık müzesinin Sille’de eski tarihi bir bina içerisinde yapılacak, gerçekleştirilecek olması bizim için önemli bir lokasyonda tesis edilecek olması da bize ayrıca mutlu ediyor. Sille bizim için önemli. Tarihi anlamda 5 bin yıllık bir geçmişe dayanan önemli bir tarihi değere sahip. Burada çok sayıda tarihi eserimizin restorasyonunu daha önce tamamlamıştık. En son restorasyonunu yaptığımız eserimizde Subaşı Hamamı. Subaşı Hamamı’nın restorasyonu tamamlandıktan sonra kullanımıyla ilgili nasıl bir yol izleyebiliriz diye biz de açıkçası araştırma içerisindeydik. Bu esnada Armağan hocamızın Subaşı Hamamı’nın bir mimarlık müzesi olarak kullanılmasıyla ilgili getirdiği teklif bizi de çok mutlu etti ve hemen çalışmalarımıza başladık. Burada Subaşı Hamamımızın bina olarak restorasyonu tamamlamıştık. Şu anda çevre düzenleme faaliyetleri artık son noktaya geldi. Çevre düzenleme faaliyetlerini de tamamladıktan sonra hem binamız hem çevresi buradaki kullanıma hazır hale gelmiş olacak. İçerisindeki Mimarlık Müzesi tefrişinde Mimarlar Odamız tamamlayarak burada hem müze olarak hem de butik bir işletme olarak buranın kullanımını sağlamış olacaklar. Ben Konya’mıza, Selçuklu’muza, Sillemize çok faydalı bir hizmet olacağını düşünüyorum. Özellikle mimarlar için mimarlık mesleğini icra eden hemşerilerimiz için ve öğrencilerimiz için çok değerli, kıymetli bir eser olacağını düşünüyorum. Bu manada başta Mimarlar Odası Başkanlığı döneminde bu işin oluşmasında büyük emekleri olan değerli Armağan hocamıza ve bugün Mimarlar Odası Başkanlığı’nı yürüten değerli Ahmet Bey’e ve bütün heyete burada bu çalışmalara verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah kısa süre içerisinde de buradaki hazırlıklar tamamlanır ve hızlıca buradaki müzemizin açılışını hep birlikte gerçekleştiririz diyorum. Tekrar teşekkür ediyorum” İfadelerini kullandı.

“Başkanımıza binanın tahsisinden dolayı teşekkür ediyorum”

Sille Subaşı Hamamı’nın mimarlık müzesi ve kafe olarak tahsis protokolü için bir araya gelmekten dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Ahmet Övet, “Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırımcı Bey’e, başkan yardımcısı arkadaşlarıma ve meclis üyesi arkadaşlarımıza tahsis konusundaki emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konya’nın tarihi kültürel miras haritasında önemli bir yeri olan Sille’de böyle bir eserin mimarlık müzesi ve kafe olarak bizlere kazandırılması için emeği geçen 16-17 ve 18. dönem başkanımız ve yol arkadaşımız Armağan Güleç Korumaz hocamıza da teşekkür ediyorum. Yoğun çalışmaları içerisinde mimarlık müzesi ve kafenin açılmasında bize zaman ayıracağından eminim. Tekrar başkanım tahsisten dolayı teşekkür ediyorum. Konya’mıza mimarlık camiasına Sille’ye ve Selçuklu’muza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin resmi ilk mimarlık müzesi olacak”

Mimarlık Müzesi çalışmasının Mimarlar Odası Konya Şubesi’nin bir süredir üzerinde çalıştığı ve olmasının istendiği gözde bir proje olduğunu ifade eden Mimarlar Odası Konya Şubesi önceki dönem başkanı Doç. Dr. Armağan Güleç Korumaz, "Bu projenin Sille’ye Konya’nın tarihi bir bölgesine yakışacağını düşünerek Sille’de yer alan çok önemli ve güzel bir yapıya bunu iliştirerek başkanımıza böyle bir sunum gerçekleştirmiştik. Sağ olsun başkanımız bize hem fikir hem proje aşamasında çok destek oldu. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Mimarlar Odası Konya Şubesi olarak Konya’ya böyle bir proje kazandırabildiğimiz için ayrıca çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu Türkiye’nin ilk mimarlık müzesi olacak. Daha önce farklı ve küçük girişimler olsa da resmi anlamda Türkiye’nin ilk mimarlık müzesini Konya’ya ve Sille’ye kazandırmış olmaktan çok büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. O yüzden ben tekrar süreçte desteğini bizden esirgemeyen sayın başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Konya’mız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şimdi artık bundan sonra en kısa sürede açılışı yapabilmek için tüm motivasyonumuzla tüm çalışmalarımızla devam edeceğiz. Tekrar hepimiz için hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Sille Subaşı Hamamı, Çamaşırhane ve Müştemilat Binalarının tahsis protokolü Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Ahmet Övet arasında imzalandı. Protokol imza törenine önceki dönem şube başkanı Doç. Dr. Armağan Güleç Korumaz da katıldı.